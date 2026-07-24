Ngôi nhà mái dốc lớn với khoảng sân mở

Thay vì cố gắng khắc phục bằng các giải pháp phức tạp, công trình 105m2 lựa chọn thích nghi với điều kiện tự nhiên để tạo nên một không gian sống dễ chịu và bền vững.

Điểm nhấn của ngôi nhà là mái ngói dốc lớn lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống địa phương. Phần mái vươn rộng giúp che nắng hướng Tây, trong khi khoảng hiên phía trước đóng vai trò như lớp đệm nhiệt, giảm bức xạ trước khi không khí đi vào bên trong.

Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, nhóm thiết kế dành một phần trung tâm để tạo nên khoảng sân mở – trái tim của ngôi nhà. Phòng khách, bếp và khu ăn uống đều hướng về khoảng xanh này, nơi ánh sáng, gió và cây cối trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày.

Sự kết hợp giữa bê tông, gỗ và thảm thực vật mang đến một bảng vật liệu mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, cho thấy kiến trúc không chỉ giải quyết công năng mà còn có thể nâng cao chất lượng sống thông qua việc tôn trọng khí hậu và bối cảnh địa phương.