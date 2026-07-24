Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dragon Eden khánh thành Eden Park 2,1ha, ra mắt phân khu River tại CEO Summit 2026

| | Bất động sản

Dragon Eden khánh thành Eden Park 2,1ha, ra mắt phân khu River tại CEO Summit 2026

Ngày 21/7/2026, Công ty Tandoland khánh thành Công viên Eden Park và tổ chức CEO Summit 2026. Sự kiện đánh dấu tổ hợp tiện ích trung tâm của khu đô thị công nghiệp Dragon Eden chính thức hoạt động, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của dự án với phân khu River.

Chính thức vận hành công viên 2,1 ha

Sau 6 tháng kể từ lễ khởi công ngày 14/12/2025, Công viên Eden Park thuộc dự án Dragon Eden (KDC Mai Bá Hương) chính thức được đưa vào hoạt động, trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Tandoland.

Được quy hoạch trên diện tích 2,1 ha, Eden Park được ví là "trái tim xanh" sinh thái của toàn khu đô thị. Công viên tích hợp Nhà điều hành Eden Lounge, hồ cảnh quan, công trình nhạc nước nghệ thuật, quảng trường, hệ thống đường dạo cùng nhiều mảng xanh được quy hoạch bài bản, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, kết nối cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện.

Việc vận hành Eden Park không chỉ hoàn thiện thêm một hạng mục tiện ích, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của Dragon Eden, từ giai đoạn đầu tư hạ tầng sang hình thành không gian sống hiện hữu. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển đồng bộ của Chủ đầu tư, khi ưu tiên đầu tư tiện ích song hành với hạ tầng và sản phẩm, hướng đến xây dựng một khu đô thị có chất lượng sống bền vững.

Trong đó, Eden Lounge được định vị là không gian đón tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Còn công trình nhạc nước nghệ thuật được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, mặt nước và hệ thống tiện ích công cộng góp phần kiến tạo môi trường sống hiện đại, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và nâng cao giá trị toàn khu.

Việc các hạng mục trọng điểm lần lượt được đưa vào sử dụng tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và cam kết phát triển lâu dài của Chủ đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và hệ thống phân phối.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ đầu tư cũng tổ chức CEO Summit 2026, quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp cùng hệ thống đại lý phân phối nhằm cập nhật chiến lược phát triển dự án, chia sẻ định hướng kinh doanh và giới thiệu phân khu River.

Dragon Eden khánh thành Eden Park 2,1ha, ra mắt phân khu River tại CEO Summit 2026 - Ảnh 1.

Nghi thức khánh thành Eden Park, một trong những hạng mục tiện ích trọng điểm của khu đô thị công nghiệp Dragon Eden

Tiếp nối thành công của phân khu Park, phân khu River được phát triển với quy mô khoảng 30 ha, cung cấp 1.291 sản phẩm, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của Dragon Eden.

Điểm nhấn của phân khu là kênh Thầy Mười rộng 40 m, góp phần kiến tạo trục sinh thái đặc trưng và mang đến lợi thế cảnh quan tự nhiên cho toàn khu.

Bên cạnh việc thừa hưởng hệ thống hạ tầng và các tiện ích đã được đầu tư tại phân khu Park, phân khu còn sở hữu những công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu của cư dân. Trong đó, khu trường học rộng 2,2 ha và khu bệnh viện 1 ha góp phần bổ sung các chức năng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, từng bước hoàn thiện điều kiện sống tại khu đô thị.

Sự cộng hưởng giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích đồng bộ mang đến cho phân khu River lợi thế phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư dài hạn. Đồng thời, sự ra mắt của phân khu cũng góp phần mở rộng quy mô Dragon Eden, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.

Thông qua CEO Summit 2026, Chủ đầu tư tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững, lấy tiến độ triển khai thực tế làm nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống phân phối trên toàn quốc. Sự đồng hành của các đối tác sẽ góp phần lan tỏa những giá trị của dự án đến gần hơn với khách hàng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM Nổi bật

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt Nổi bật

Ngắm The Monochrome tại Sunshine Bay Retreat - tòa tháp mang tinh thần “Elegant Minimalism” bên biển

Ngắm The Monochrome tại Sunshine Bay Retreat - tòa tháp mang tinh thần “Elegant Minimalism” bên biển

08:00 , 24/07/2026
Ecopark ra mắt Rừng Phượng – đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình có con nhỏ trong độ tuổi đến trường

Ecopark ra mắt Rừng Phượng – đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình có con nhỏ trong độ tuổi đến trường

08:00 , 24/07/2026
Thông tin về việc di dời trung tâm hành chính Đà Nẵng

Thông tin về việc di dời trung tâm hành chính Đà Nẵng

07:41 , 24/07/2026
TPHCM xoay trục gần 100 cảng biển thế nào?

TPHCM xoay trục gần 100 cảng biển thế nào?

07:36 , 24/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên