Dragon Eden khánh thành Eden Park 2,1ha, ra mắt phân khu River tại CEO Summit 2026

Chính thức vận hành công viên 2,1 ha

Sau 6 tháng kể từ lễ khởi công ngày 14/12/2025, Công viên Eden Park thuộc dự án Dragon Eden (KDC Mai Bá Hương) chính thức được đưa vào hoạt động, trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Tandoland.

Được quy hoạch trên diện tích 2,1 ha, Eden Park được ví là "trái tim xanh" sinh thái của toàn khu đô thị. Công viên tích hợp Nhà điều hành Eden Lounge, hồ cảnh quan, công trình nhạc nước nghệ thuật, quảng trường, hệ thống đường dạo cùng nhiều mảng xanh được quy hoạch bài bản, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, kết nối cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện.

Việc vận hành Eden Park không chỉ hoàn thiện thêm một hạng mục tiện ích, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của Dragon Eden, từ giai đoạn đầu tư hạ tầng sang hình thành không gian sống hiện hữu. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển đồng bộ của Chủ đầu tư, khi ưu tiên đầu tư tiện ích song hành với hạ tầng và sản phẩm, hướng đến xây dựng một khu đô thị có chất lượng sống bền vững.

Trong đó, Eden Lounge được định vị là không gian đón tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Còn công trình nhạc nước nghệ thuật được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, mặt nước và hệ thống tiện ích công cộng góp phần kiến tạo môi trường sống hiện đại, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và nâng cao giá trị toàn khu.

Việc các hạng mục trọng điểm lần lượt được đưa vào sử dụng tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và cam kết phát triển lâu dài của Chủ đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và hệ thống phân phối.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ đầu tư cũng tổ chức CEO Summit 2026, quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp cùng hệ thống đại lý phân phối nhằm cập nhật chiến lược phát triển dự án, chia sẻ định hướng kinh doanh và giới thiệu phân khu River.

Nghi thức khánh thành Eden Park, một trong những hạng mục tiện ích trọng điểm của khu đô thị công nghiệp Dragon Eden

Tiếp nối thành công của phân khu Park, phân khu River được phát triển với quy mô khoảng 30 ha, cung cấp 1.291 sản phẩm, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của Dragon Eden.

Điểm nhấn của phân khu là kênh Thầy Mười rộng 40 m, góp phần kiến tạo trục sinh thái đặc trưng và mang đến lợi thế cảnh quan tự nhiên cho toàn khu.

Bên cạnh việc thừa hưởng hệ thống hạ tầng và các tiện ích đã được đầu tư tại phân khu Park, phân khu còn sở hữu những công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu của cư dân. Trong đó, khu trường học rộng 2,2 ha và khu bệnh viện 1 ha góp phần bổ sung các chức năng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, từng bước hoàn thiện điều kiện sống tại khu đô thị.

Sự cộng hưởng giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích đồng bộ mang đến cho phân khu River lợi thế phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư dài hạn. Đồng thời, sự ra mắt của phân khu cũng góp phần mở rộng quy mô Dragon Eden, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.

Thông qua CEO Summit 2026, Chủ đầu tư tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững, lấy tiến độ triển khai thực tế làm nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống phân phối trên toàn quốc. Sự đồng hành của các đối tác sẽ góp phần lan tỏa những giá trị của dự án đến gần hơn với khách hàng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án.