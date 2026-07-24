Ngắm The Monochrome tại Sunshine Bay Retreat - tòa tháp mang tinh thần “Elegant Minimalism” bên biển

Khởi nguồn từ triết lý "less is more" của kiến trúc hiện đại, chủ nghĩa tối giản thanh lịch được Pinterest gọi tên trong nhóm xu hướng định hình không gian sống năm 2025 với phiên bản "tối giản ấm áp" (warm minimalism), trong khi các từ khóa về tối giản trên TikTok đã vượt 3,8 tỷ lượt xem. Phong cách này đang trở thành biểu tượng của một thế hệ khách hàng mới: Ưu tiên chiều sâu trải nghiệm hơn sự hào nhoáng bề ngoài.

Xu hướng này cũng đang định hình lại thị trường bất động sản cao cấp. Theo Knight Frank, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam dự báo tăng 59%, kéo theo nhu cầu về những không gian sống cao cấp vừa tối giản riêng tư vừa đậm chất nghỉ dưỡng tại những tọa độ đắc địa hàng đầu. Đón đầu xu hướng, tòa tháp The Monochrome thuộc Sunshine Bay Retreat đưa tinh thần này vào không gian sống, hướng đến thế hệ Seatizen - những công dân TP.HCM yêu vẻ đẹp của sự thanh lịch và coi chiều sâu trải nghiệm là thước đo của đẳng cấp.

Tinh thần "Elegant Minimalism" được The Monochrome chuyển hoá thành một chuẩn sống dành cho thế hệ Seatizen lựa chọn chất lượng và chiều sâu trải nghiệm.

Không gian sống sở hữu tọa độ hoàn hảo với vẻ đẹp vượt thời gian

Tọa lạc tại trung tâm siêu tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) 5 sao Sunshine Bay Retreat quy mô gần 20 ha bên biển Chí Linh, The Monochrome có quy mô 43 tầng nổi và 2 tầng hầm, với đa dạng loại hình căn hộ từ Studio, 1PN, 2PN, 3 PN từ gần 35m2 đến gần 130m2. Thay vì lựa chọn vị trí sôi động sát bờ biển, tòa tháp được đặt trong vùng lõi của phân khu Sunshine Bay Eden, nơi tầm nhìn mở rộng theo nhiều lớp từ quảng trường, mặt nước, những khu vườn nhiệt đới đến đường chân trời giao hòa giữa biển và bầu trời. Đây là một lựa chọn quy hoạch mang chủ đích, dành cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa nhịp sống nghỉ dưỡng sôi động và không gian riêng tư, tĩnh tại.

Tinh thần ấy tiếp tục được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc. Không chạy theo những đường cong phức tạp hay các chi tiết trang trí cầu kỳ, The Monochrome gợi nhắc đến những hình khối kiến trúc vuông vức, các đường nét sắc sảo và hệ ban công panorama kính tràn chạy dài liên tục, tạo nên một tỷ lệ thị giác mạch lạc và hiện đại. Bên trong mỗi căn hộ, triết lý "Elegant Minimalism" được tiếp nối qua không gian mở khoáng đạt với 100% căn hộ đón ánh sáng tự nhiên từ hệ kính Low-E chạm sàn. Ngôn ngữ nội thất được tiết chế với bảng màu trung tính quyền lực gồm trắng ngà, đen, nâu gỗ và ghi xám, kết hợp các vật liệu bàn giao cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Thiết kế tinh tế với các gam màu trung tính thời thượng bên trong căn hộ The Monochrome.

Mức giá từ 1,99 tỷ đồng/căn, đón đầu tiềm năng khai thác và tạo dòng tiền chủ động

The Monochrome thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Sunshine Bay Retreat với mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 25%. Từ sảnh đón, cư dân bước vào chuỗi trải nghiệm được dẫn dắt bởi những đại lộ rợp bóng cây, phố thương mại, quảng trường nghệ thuật, hệ thống mặt nước và cảnh quan xanh mát, các không gian chăm sóc sức khỏe, giải trí, ẩm thực trước khi mở ra đường chân trời khoáng đạt của biển Chí Linh với hàng loạt hoạt động vui chơi sôi động.

Thậm chí ngay bên trong tòa tháp, Đô thị tiện ích "Vertical City of Hubs" tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống với khu Business Hub đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt, Private Club - không gian tiếp khách và kết nối cộng đồng, trong khi khu Gym & Spa giúp cư dân chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu. Cách tổ chức cảnh quan theo nhiều lớp không chỉ gia tăng giá trị nghỉ dưỡng mà còn tạo nên một nhịp sống "quiet luxury", nơi mọi tiện ích đều đủ gần để tận hưởng nhưng vẫn giữ được khoảng lùi cần thiết cho sự riêng tư.

Vertical City of Hubs kiến tạo hệ tiện ích đa tầng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống theo tinh thần "Elegant Minimalism".

Bên cạnh tiện ích là hệ sinh thái AI Smart Operation với 4 trụ cột Smart Living, Smart Operation, Smart Home và Smart Hotel, trong đó AI được tích hợp như một trợ lý giấu mặt vào hệ thống vận hành nhằm đơn giản hóa mọi trải nghiệm hằng ngày, từ quản lý căn hộ, kiểm soát an ninh đến kết nối dịch vụ. Đặc biệt trên NobleX App, chủ sở hữu có thể chuyển đổi căn hộ giữa chế độ nghỉ dưỡng và khai thác, theo dõi lợi nhuận, tỷ lệ lấp đầy và quy trình check-in theo thời gian thực. Kết hợp với đặc trưng khí hậu nắng ấm của "thủ phủ du lịch hấp dẫn bậc nhất phía Nam", mô hình này mở rộng khả năng khai thác căn hộ quanh năm, hướng tới dòng tiền chủ động và minh bạch.

Phối cảnh hệ tiện ích trên cao tại Sunshine Bay Retreat, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa không gian xanh và tầm nhìn hướng biển.

Hiện tại, căn hộ biển The Monochrome được giới thiệu với mức giá từ 1,99 tỷ đồng/căn, bàn giao gói nội thất hoàn thiện chuẩn 5 sao từ các thương hiệu châu Âu, giúp gia chủ dễ dàng khai thác ngay sau khi nhận nhà. Cùng với đó là loạt ưu đãi gồm gói vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng và bình ổn tối đa 10% trong 12 tháng kế tiếp, ưu đãi NobleX Home+, 12 tháng phí quản lý cùng đặc quyền "Chủ nhân Tiên phong", đưa tổng ưu đãi lên tới khoảng 23%, áp dụng theo chính sách bán hàng, sản phẩm và thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chính sách NobleX Capital, thanh toán trước 75% giá trị để nhận lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng, tùy chọn nhận lại 75% giá trị kèm khoản lợi ích theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu. Thủ tục vay cũng được số hóa trên nền tảng NobleX Hub thuộc NobleX App với kết quả phê duyệt nguyên tắc sau chưa đầy 3 phút.