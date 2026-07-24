Ồ ạt xây căn hộ cho thuê, Đà Nẵng nói gì?

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về tình trạng ồ ạt xây dựng căn hộ cho thuê, đặc biệt ở phường Ngũ Hành Sơn, liệu có dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, ế ẩm, thậm chí cạnh tranh không lành mạnh hay không?, bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Đà Nẵng nêu thực tế nhiều thời điểm, quỹ khách sạn của thành phố đạt công suất gần 100%, không đủ để cung ứng cho khách.

Căn hộ đua nhau mọc lên, đặc biệt tại phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngành du lịch cũng rất lo lắng nếu như không có quỹ phòng thì khó đáp ứng nhu cầu của du khách , mục tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số cũng khó có thể đạt được.

Vì vậy, việc mở rộng nguồn cung từ cả phía Nhà nước và kinh tế tư nhân là một trong những giải pháp để tránh tình trạng “cháy” phòng, đồng thời đảm bảo sự phát triển của du lịch trong những năm tới.

Liên quan đến việc rất đông khách nước ngoài thuê các căn hộ trên dưới 10 triệu đồng một tháng, tự túc ăn uống, ít sử dụng dịch vụ bên ngoài, như vậy có khiến Đà Nẵng bị xem là điểm du lịch giá rẻ hay không?, bà Phương nhìn nhận thị trường khách du lịch có cả phân khúc bình dân lẫn hạng sang và Đà Nẵng luôn luôn nói không với tour giá rẻ, không đồng, biến tướng. Định hướng phát triển ngành du lịch Đà Nẵng nhắm đến phân khúc thị trường hạng sang, chiếm khoảng 10% tổng lượng khách đến thành phố.

“Khách quốc tế chọn các căn hộ với mức giá trên dưới 10 triệu đồng không chỉ vì giá rẻ, còn có một lý do nữa là nhiều du khách, doanh nhân đến Đà Nẵng rất nhiều lần. Có thời điểm khách sạn kín chỗ không có phòng để lưu trú, vì vậy họ phải chọn phương án an toàn, đảm bảo lúc nào đến cũng có nơi ở, đó chính là giải pháp căn hộ”, bà nói.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho hay, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế hiện nay rất coi trọng trải nghiệm bản thân. Họ muốn lưu trú gần gũi với người dân, tự nấu ăn, trải nghiệm cuộc sống như dân bản địa nên sẽ chọn các căn hộ. Dù mức giá rẻ hay đắt, thì các căn hộ cũng phải đáp ứng quy định về cơ sở lưu trú.

Đà Nẵng đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, hàng loạt tòa căn hộ với quy mô 10 – 20 phòng ồ ạt mọc lên tại Đà Nẵng, nhất là phường Ngũ Hành Sơn, các khu vực gần biển. Có đoạn đường ngắn chỉ vài trăm mét mọc thêm cả chục tòa căn hộ. Mỗi phòng được cho thuê với giá trên dưới 10 triệu đồng/tháng.

“Phòng studio thì tôi cho thuê khoảng 8 triệu đồng, phòng lớn hơn có đầy đủ tiện nghi như máy giặt, bếp, dụng cụ nấu nướng thì 12 – 13 triệu đồng. Khách thuê chủ yếu là khách nước ngoài, họ làm việc online. Nhà tôi có gần 10 phòng, ít khi nào trống lắm”, anh N.M., chủ một tòa căn hộ gần bãi biển Sơn Thủy (phường Ngũ Hành Sơn) cho biết.

Căn hộ của chị L.N. (phường Ngũ Hành Sơn) cũng được khách nước ngoài lấp đầy. Theo chị, mức giá hơn 10 triệu đồng/tháng hiện tại rất dễ bán phòng. Tuy nhiên căn hộ đua nhau mọc lên khiến chị lo ngại thị trường sẽ bị bão hoà rồi dư thừa, ế ẩm, dễ xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.