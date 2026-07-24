Chuyên gia dự báo diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội từ nay đến cuối năm 2026

Theo đánh giá tổng quan thị trường của Savills, 6 tháng đầu năm 2026, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận sự gia tăng của nguồn cung hạng A khi nhiều dự án mới được mở bán, đưa mặt bằng giá sơ cấp tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường chưa ghi nhận nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc vừa túi tiền.

Trong khi đó, thị trường thứ cấp xuất hiện xu hướng điều chỉnh nhẹ về giá, cho thấy người mua đang thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch và nhu cầu có dấu hiệu chậm lại so với giai đoạn trước.

Đối với phân khúc nhà ở thấp tầng, thị trường ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các loại hình sản phẩm. Biệt thự, liền kề và shophouse có mức biến động khác nhau, phản ánh sự khác biệt về nhu cầu và sức hấp thụ của từng phân khúc. Nhìn chung mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy thị trường chưa ghi nhận những đợt điều chỉnh đáng kể.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, ﻿Savills Hà Nội cho biết: "Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà tại khu vực trung tâm duy trì ở mức cao, người mua có xu hướng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực ngoài trung tâm, nơi có sản phẩm với mức giá dễ tiếp cận hơn. Xu hướng này được thúc đẩy thêm nhờ quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị của Hà Nội".

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, ﻿Savills Hà Nội

Bà Hằng cho rằng, thời gian tới, diễn biến thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn chặt với tiến trình triển khai các định hướng quy hoạch và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chờ đợi những thông tin quy hoạch phân khu chi tiết và rõ ràng hơn để củng cố niềm tin của người mua cũng như định hướng các quyết định đầu tư.

Dưới tác động của Quy hoạch, thị trường bất động sản Hà Nội được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn, góp phần duy trì và nâng cao giá trị bất động sản trong dài hạn.

"Từ năm 2027, thị trường sẽ đón nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về nguồn cung với các dòng sản phẩm đa dạng, bám sát các trục giao thông trọng điểm. Đặc biệt, phân khúc nhà ở vừa túi tiền được kỳ vọng sẽ gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực còn lớn và cải thiện sự cân bằng của thị trường", bà Hằng nhận định.