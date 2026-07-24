Điểm tên loạt chính sách bán hàng hấp dẫn “hiếm thấy” trên thị trường bất động sản

“Nóng” chính sách bán hàng

Gần đây, thị trường bất động sản xuất hiện khá nhiều chương trình tài chính hỗ trợ từ phía chủ đầu tư, trong đó có một số chính sách bán hàng nổi bật được người mua quan tâm.

Phải kể đến, mới đây, Nam Long đưa ra giải pháp tài chính “bảo lãnh thanh toán”, nhận nhà trước – thanh toán sau, không nhận nợ gây chú ý trên thị trường ngay đầu quý III/2026. Theo đó, khách hàng mua nhà tại dự án Izumi City (TP. Đồng Nai) chỉ thanh toán 60% đã có thể dọn vào ở hoặc khai thác giá trị tài sản ngay, phần thanh toán còn lại được giãn trong vòng 24 tháng, không lãi suất. Điều này đồng nghĩa với việc, khách mua không phải vay hoặc chuẩn bị một khoản lớn vốn tự có để đóng đủ 95% nhận nhà như các chương trình bán hàng thông thường, giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực vốn ban đầu. Chưa kể, khách hàng có thể khai thác cho thuê nhà, thêm dòng tiền để thanh toán cho chủ đầu tư sau khi nhận nhà.

Đáng nói, các sản phẩm tại đô thị tích hợp Izumi City đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng, pháp lý chuẩn, đã được ngân hàng kiểm chứng giá trị cùng với uy tín của chủ đầu tư Nam Long với nhiều năm phát triển khu đô thị tích hợp. Cho nên, việc sở hữu tài sản giá trị thực cùng chính sách tài chính an toàn “hiếm thấy”, phù hợp với người có thu nhập ổn định sở hữu nhà ở thực hoặc tích sản lâu dài.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, một dự án sở hữu nền tảng tốt hoàn toàn có thể gia tăng sức hút khi kết hợp với chính sách thanh toán linh hoạt. Ảnh minh hoạ

Với phân khúc căn hộ trung cấp, nhiều dự án cũng triển khai các giải pháp tài chính ưu việt nhằm giúp người trẻ và các gia đình dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch an cư. Đơn cử như Solaria Rise thuộc đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) triển khai chính sách mua nhà bằng lương với mức thanh toán chỉ từ 8 triệu đồng/tháng. Khách hàng chỉ cần 10% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán, các đợt tiếp theo được chia nhỏ chỉ từ 0,5% mỗi tháng đến khi nhận nhà quý III/2027, kết hợp với chính sách vay đến 65% và hỗ trợ lãi suất trong 15 tháng từ ngân hàng liên kết.

Tương tự, sau khi chính thức cất nóc, dự án căn hộ Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group ra mắt "khu vườn trên không" kèm chính sách hàng gây chú ý. Theo đó, với đặc quyền trong tháng 7/2026, khách hàng chỉ thanh toán 10% giá trị ban đầu (tương đương khoảng 269 triệu đồng). Trong năm 2026, khoản thanh toán được chia nhỏ ở mức 2% giá trị căn hộ/tháng. Từ năm 2027 đến thời điểm nhận nhà, khách hàng chỉ cần thanh toán 0,5% /tháng, giúp dòng tiền được phân bổ hợp lý như một kế hoạch tích lũy định kỳ.

Hay, tại dự án Van Phuc City , chủ đầu tư đang đẩy mạnh chính sách bán hàng chiết khấu lên đến 25% khi mua nhà phố tại dự án - một chính sách ưu đãi hiếm gặp trên thị trường địa ốc quý III/2026, được áp dụng đến hết tháng 8/2026.

Bên cạnh các chính sách bán hàng nổi bật nêu trên, thị trường bất động sản đang chứng kiến loạt động thái hỗ trợ thường thấy từ các chủ đầu tư như giãn tiến độ thanh toán, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi vay cố định… nhằm kích hoạt thanh khoản trở lại trong bối cảnh thị trường biến động.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, người mua hiện nay không chỉ quan tâm đến việc phải thanh toán bao nhiêu hay trong bao lâu, mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị cốt lõi của sản phẩm. Các yếu tố như vị trí, tiềm năng phát triển khu vực, uy tín chủ đầu tư, pháp lý, tiến độ xây dựng và khả năng khai thác thực tế đang trở thành những tiêu chí quyết định.

“Một dự án sở hữu nền tảng tốt hoàn toàn có thể gia tăng sức hút khi kết hợp với chính sách thanh toán linh hoạt. Ngược lại, với những dự án thiếu lợi thế cạnh tranh, dù áp dụng các chương trình hỗ trợ tài chính hấp dẫn đến đâu cũng khó tạo ra sự bứt phá về thanh khoản”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Người mua ngày càng chú trọng tìm kiếm không gian sống tốt hơn

Cũng chia sẻ về tâm lý người mua nhà hiện nay, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, người mua không còn lựa chọn đô thị vệ tinh TP. Hồ Chí Minh chỉ vì giá, mà vì họ tìm kiếm một không gian sống tốt hơn với hạ tầng đồng bộ, nhiều tiện ích và mức giá hợp lý hơn khu vực trung tâm. Nghĩa là, nhu cầu vẫn hiện hữu nhưng không phải họ mua vì giá mà vì các yếu tố cộng hưởng khác. “Thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Sự thay đổi này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đo bằng trải nghiệm sử dụng”, ông Tuấn nói.

Các khu đô thị có hạ tầng kết nối thuận lợi, quy hoạch tốt và pháp lý rõ ràng tiếp tục thu hút người mua.

Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, người mua để ở chiếm tỷ trọng cao hơn người mua đầu tư. Trong đó, 65% người mua để ở là mua căn nhà đầu tiên với mục đích nâng cấp môi trường sống chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này cho thấy quyết định mua nhà ngày càng gắn với chất lượng sống, ưu tiên khả năng sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tài sản tăng giá. Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm: 60% người được hỏi đánh giá chất lượng xây dựng và bàn giao là tiêu chí quan trọng, 54% quan tâm thương hiệu chủ đầu tư, 46% ưu tiên tiện ích nội khu, 27% chú trọng cộng đồng cư dân và 18% quan tâm thiết kế mặt bằng. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường không còn đơn thuần là đưa thêm nguồn hàng ra thị trường. Nhiều chủ đầu tư bắt đầu tìm kiếm hướng phát triển riêng. Thay vì gia tăng số lượng tiện ích, doanh nghiệp tập trung vào “điểm nhận diện” riêng tạo sự khác biệt để gia tăng khả năng cạnh tranh.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, các dự án khu đô thị được phát triển đồng bộ, bài bản của một số chủ đầu tư như Nam Long, Khang Điền, Vinhomes, Masterise, Vạn Phúc Group… vẫn nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua. Đáng nói, nhu cầu người mua ngày càng dịch chuyển mạnh ra khu vực đô thị vệ tinh, nơi được kỳ vọng còn dư địa phát triển.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, gần 70% người mua hiện nay hướng tới khu vực liền kề, kết nối nhanh với TP. Hồ Chí Minh, nơi có các dự án khai thác thật, giá trị ở thật. Điều này thể hiện, người mua dịch chuyển khỏi tư duy “phải ở trung tâm”, ưu tiên không gian sống tốt hơn bám theo trục hạ tầng trọng điểm trong tương lai.

Theo khảo sát, người tiêu dùng đánh giá 6 tháng tới là thời điểm phù hợp để mua và đầu tư hơn là bán. Trong đó, loại hình được lựa chọn nghiêng mạnh về các sản phẩm mang tính an toàn với pháp lý rõ ràng, hạ tầng kết nối thật, cộng đồng ổn định. Đánh giá của các chuyên gia trong ngành, dòng vốn vẫn đang lưu thông trong thị trường thay vì rút ra ngoài. Nhu cầu không biến mất, mà đang bị nén bởi các điều kiện. Thị trường sẽ phục hồi bền vững khi những điểm kích hoạt về tài chính, pháp lý, hạ tầng và thanh khoản cùng được tháo gỡ.