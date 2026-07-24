15 lô đất vùng nông thôn có giá khởi điểm 3 đến hơn 5 tỷ đồng

Theo thông báo, lô đất có diện tích lớn nhất hơn 288m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng/m². Một lô khác rộng 234,8m² có giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng. Mười ba lô còn lại đều có diện tích 200m², giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m².

Văn bản thông báo đấu giá 15 lô đất tại xã Toàn Lưu. Ảnh chụp màn hình

Tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng. Mỗi bước giá từ 150-265 triệu đồng. UBND xã Toàn Lưu là đơn vị có tài sản đấu giá. Cuộc đấu giá do một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Thành Sen tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất đấu giá nằm cách trung tâm phường Thành Sen khoảng 7km, liền kề một khu tái định cư. Hiện khu vực này vẫn chủ yếu là đất trồng lúa, xung quanh còn khá thưa dân cư. Nhiều người dân địa phương cho rằng mức giá khởi điểm được đưa ra khá cao so với mặt bằng giao dịch hiện nay tại khu vực.

Khu vực đất đấu giá trước đó người dân trồng lúa.

Sáng 24/7, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết 15 lô đất nằm gần trụ sở UBND xã, có vị trí thuận lợi. Theo vị lãnh đạo, giá khởi điểm được đơn vị tư vấn xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường tại khu vực lân cận và trên địa bàn tỉnh trong nhiều tháng gần đây. Sau khi có kết quả thẩm định, địa phương xem xét, thống nhất trước khi phê duyệt phương án đấu giá theo quy định.

Về ý kiến cho rằng giá khởi điểm cao so với diễn biến thị trường hiện nay, vị lãnh đạo cho biết mức giá được xác định theo kết quả tư vấn, thẩm định tại thời điểm xây dựng phương án đấu giá.