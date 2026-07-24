Song Lộc được giao đất làm dự án phường Việt Hưng

Ngày 22/7/2026, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 3671/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty CP đầu tư bất động sản Song Lộc (Công ty Song Lộc) chuyển mục đích sử dụng 38.148,3 m2 đất nông nghiệp và giao 9.426,1 m2 đất do UBND phường Việt Hưng và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý để sử dụng 47.574,4 m² đất thực hiện Dự án Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại phường Việt Hưng.

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất..

Diện tích 47.574,4 m2 đất được Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 124, khoản 2 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024.

Phối cảnh dự án Công viên công nghệ phần mềm. Ảnh: VPG

UBND TP cũng yêu cầu Công ty Song Lộc liên hệ UBND phường Việt Hưng, các Sở, ngành liên quan để xác định diện tích có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi thực hiện Dự án, xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất; xác định số tiền thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định, nộp tiền sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định,...

UBND phường Việt Hưng có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật,...

Nói thêm về Công ty Song Lộc, doanh nghiệp được thành lập tháng 5/2020 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Phạm Hàn Mai Yên 80%; Trần Anh Thi 10% và Dương Đức Hiếu 10%.

Thời điểm này, bà Phạm Hàn Mai Yên (SN 1980) giữ vai trò Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Song Lộc.

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện, ông Nguyễn Thanh Tùng đang là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; vốn điều lệ ở mức 2.890 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty CP Điện gió Hướng Tân; Công ty Điện gió Tân Thành Long, VPĐD Công ty CP Năng lượng Nhơn Hòa 2,...

Quay trở lại với Công ty Song Lộc, đầu tháng 4/2025, doanh nghiệp này được UBND TP.Hà Nội giao 38.392m2 đất tại ô đất ký hiệu TT4 thuộc Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng (giai đoạn 1).

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT4, thuộc Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 43.944 m2, trong đó có 20.061 m2 đất ở; 20.759 m2 đất giao thông và hơn 3.123 m2 đất cây xanh. Phần diện tích đất ở tương ứng 10 khu, 262 lô đất, mật độ xây dựng toàn khu khoảng 49,7%, cao 4 tầng.

Song Lộc là nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất với giá hơn 91 triệu đồng/m2, cao hơn giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 1.827,25 tỷ đồng.



