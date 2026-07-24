Hà Nội thúc tiến độ các dự án đường vành đai

Các dự án tăng tốc, nhưng còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án đường vành đai trên địa bàn thành phố đang được các chủ đầu tư tập trung triển khai, trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng rất cao. Tuy nhiên, tiến độ một số gói thầu vẫn chịu tác động bởi vướng mắc về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và điều kiện thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Đối với dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, toàn bộ diện tích hơn 15,3ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Các gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng thời, trong đó, gói thi công đường đạt hơn 43%, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ đạt gần 47%, còn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đạt hơn 26%.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là khu vực giữa trụ T3-T4 cầu vượt Nguyễn Chí Thanh chưa được bàn giao đầy đủ do còn vướng việc di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ga S3 của tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, điều kiện thi công trong khu vực nội đô khiến việc vận chuyển vật liệu chỉ thực hiện được theo khung giờ hạn chế, nhiều hạng mục phải thi công ban đêm; trong khi tình trạng thiếu nhân lực xây dựng và những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh hợp đồng cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sở Xây dựng đề nghị, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục tường vây ga S3 để sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tăng cường kiểm soát tiến độ, huy động nhân lực, thiết bị và xử lý các vướng mắc về hợp đồng nhằm bảo đảm mục tiêu thông xe toàn tuyến trước ngày 2-9-2026.

Đối với đường Vành đai 2,5, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt. Trong đó, tuyến đường số 5 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã giải phóng được hơn 99% diện tích, còn 4 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đặt mục tiêu thông xe trước ngày 30-8 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30-9-2026.

Dự án đường Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, song giá trị xây lắp mới đạt khoảng 2,65% giá trị hợp đồng, thấp hơn kế hoạch. Dự án các đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng tiến độ thi công mới đạt khoảng 2,14%.

Đối với đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, khối lượng xây lắp đạt khoảng 40%. Trong khi đó, đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A theo hình thức BT đã cơ bản hoàn thành với khối lượng khoảng 98%, chỉ còn một số tồn tại về giải phóng mặt bằng và tình trạng tái lấn chiếm cần xử lý để hoàn tất nghiệm thu.

Riêng dự án đường Lĩnh Nam vẫn còn 28 hộ dân và một tổ chức chưa bàn giao mặt bằng. Tiến độ thi công cũng chậm do nhà thầu chính chưa huy động đầy đủ nhân lực và thiết bị theo cam kết.

Theo Sở Xây dựng, dự án Vành đai 2,5 hiện chủ yếu gặp khó khăn trong công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển và đổ thải đất, thiếu nhân công cũng như một số vị trí chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Sở kiến nghị, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời sớm hướng dẫn, bố trí các bãi tập kết đất và phế thải xây dựng để đáp ứng nhu cầu thi công.

Đối với dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn xã Phúc Thịnh, đến nay đã giải phóng mặt bằng được khoảng 91,55% diện tích thu hồi. Tuyến chính đã được khởi công và đang thi công trên các đoạn có mặt bằng, tuy nhiên, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 4,23% giá trị hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Theo Sở Xây dựng, dự án hiện còn vướng việc điều chỉnh thiết kế cơ sở và chưa thống nhất phương án di chuyển tuyến điện 110kV. Sở đang hoàn thiện công tác thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 7-2026, đồng thời kiến nghị giao Tổng công ty Điện lực Hà Nội thực hiện di dời các tuyến điện 110kV nhằm bảo đảm đồng bộ với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với đường Vành đai 3,5, nhiều dự án thành phần đã đạt kết quả tích cực. Hai đoạn tuyến tại Hoài Đức cơ bản hoàn thành theo thiết kế và dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 8-2026.

Trong khi đó, dự án nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã tiếp nhận khoảng 98% diện tích mặt bằng, đang triển khai đồng thời các hạng mục hầm chui, cầu nhánh và đường giao thông, nhưng mới đạt khoảng 25,47% giá trị hợp đồng, thấp hơn kế hoạch chỉ đạo.

Đối với dự án cầu Thượng Cát - quốc lộ 32, các nhà thầu đang thi công hạ tầng kỹ thuật trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Dự án từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện chưa khởi công, đang hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện triển khai trong thời gian tới.

Sở Xây dựng đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng cường phối hợp để bảo đảm tiến độ và sự đồng bộ giữa các dự án.

Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố đã hoàn thành 100%. Các địa phương đang tiếp tục xử lý những tồn tại về hạ tầng kỹ thuật và thu hồi bổ sung tại một số vị trí nút giao…

Sở Xây dựng kiến nghị, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng; đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 56/2022/QH15 và bố trí bổ sung kế hoạch vốn để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án thành phần. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm đất, phế thải trong phạm vi dự án nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phường, xã. Ảnh: Hồng Thái

Tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ từng dự án

Tại cuộc họp, các đơn vị, sở, ngành, phường, xã đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án đường vành đai, đồng thời tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, lựa chọn nhà thầu, bố trí vốn và tổ chức thi công.

Trong đó, đối với dự án kết nối cầu Ngọc Hồi với đường Vành đai 3,5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cho biết, vướng mắc lớn nhất trước đây là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng. Đến nay, sau khi các đơn vị giải trình đầy đủ, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được giải quyết. Cùng với đó, công tác lựa chọn nhà thầu cũng đã hoàn thành. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục để khởi công, dự kiến trong tháng 8-2026.

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, mộ số vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện liên quan đến việc xác định đầu mối chủ trì, phương thức tổ chức giải phóng mặt bằng và quản lý nguồn vốn đã được làm rõ, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tập trung hoàn thiện các điều kiện cần thiết, khởi công đoạn tuyến trong tháng 8, góp phần bảo đảm kết nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi và đường Vành đai 3,5.

Đối với dự án đường Vành đai 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết, công trình vẫn đang triển khai theo tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị kiến nghị thành phố sớm bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp phần 3 nhằm bảo đảm nguồn lực cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thi công. Ngoài ra, một số vị trí đường điện tại khu vực phường Yên Nghĩa vẫn ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu địa phương khẩn trương phối hợp với ngành điện hoàn thành việc di dời, sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, Văn phòng UBND thành phố theo dõi, kiểm đếm toàn bộ các nội dung đã kết luận, xác định rõ mốc thời gian và trách nhiệm của từng đơn vị. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn phải báo cáo rõ nguyên nhân; đồng thời tham mưu xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các trường hợp chậm trễ.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương tiếp tục bám sát tiến độ các dự án vành đai; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để thành phố chỉ đạo xử lý ngay. Ngoài việc gửi văn bản, các đơn vị phải chủ động báo cáo trực tiếp khi phát sinh vấn đề nhằm rút ngắn thời gian giải quyết.

Đối với công tác điều hành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thẩm định hồ sơ thanh toán để tăng tỷ lệ giải ngân, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu được thanh toán đến đó. Sở Tài chính ưu tiên cân đối nguồn vốn cho các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Văn phòng UBND thành phố định kỳ tổng hợp, đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án, từng đơn vị; tham mưu tổ chức kiểm điểm theo các mốc thời gian đã xác định và đưa kết quả thực hiện vào hệ thống đánh giá KPI, OKR hằng tháng đối với các đơn vị liên quan.