ACV báo tin mới nhất về siêu dự án sân bay 16 tỷ USD

Theo thông tin từ Báo Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chính thức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

ACV đang tập trung phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết cho dự án trên toàn bộ diện tích 5.000 ha. Đồng thời, triển khai công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 2 của Dự án Sân bay Long Thành.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2026, Bộ Xây dựng có quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện đầu tư.

ACV có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Đồng thời, bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với VATM trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.﻿

Theo báo cáo mới nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đạt khoảng 77,85% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính hoàn thành 57.807/82.943 tỷ đồng, tương đương gần 70% giá trị hợp đồng.

Công trường đang duy trì khoảng 7.170 kỹ sư, công nhân cùng hơn 2.600 thiết bị, song ACV yêu cầu các nhà thầu nâng quân số lên gần 9.000 người để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Theo kế hoạch hiện nay, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử trong tháng 9, trước khi khai thác thương mại vào tháng 12. Để giữ mốc thời gian này, ACV yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa mưa.﻿

Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Sân bay Long Thành được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển logistics hàng không, thương mại, dịch vụ, tài chính, khách sạn, hội nghị quanh khu vực sân bay.﻿