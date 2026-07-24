Metro số 5 Hà Nội hạ thành công lồng thép 38,5 tấn đầu tiên tại ga ngầm Vành đai 1

Ngày 24/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, đơn vị cùng Liên danh nhà thầu EPC đã hoàn thành việc hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây tại Ga S3 (Ga Vành đai 1), thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Đây là hạng mục kỹ thuật có độ phức tạp cao với lồng thép dài 42 m, nặng hơn 38,5 tấn. Quá trình thi công yêu cầu sự phối hợp chính xác giữa hai cần trục bánh xích có sức nâng 500 tấn và 180 tấn để xoay lồng thép từ trạng thái nằm ngang sang thẳng đứng trước khi đưa vào hố đào đã được kiểm tra và làm sạch.

Lồng thép nặng hơn 38,5 tấn được hạ thành công tại Ga S3 thuộc tuyến Metro số 5 Hà Nội.

Toàn bộ quá trình được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm lồng thép được hạ đúng vị trí thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tường vây nhà ga.

Ga S3 được xây dựng tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, vị trí có sự giao thoa với công trình cầu vượt thuộc Dự án đường Vành đai 1.

Trong quá trình triển khai, phạm vi thi công các trụ T3 và T4 của cầu vượt có sự chồng lấn với mặt bằng thi công ga ngầm, bao gồm khu vực tập kết và gia công cốt thép, trạm xử lý dung dịch bentonite, cùng một phần khu vực thi công cọc gia cố nền (CDM), tường dẫn và tường vây.

Trước thách thức này, MRB và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, điều chỉnh trình tự thi công, thống nhất phương án tổ chức mặt bằng và phối hợp xử lý các giao diện kỹ thuật.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, việc thi công tường vây tại Ga S3 được triển khai đúng kế hoạch, vừa đáp ứng yêu cầu của dự án Metro số 5, vừa tạo điều kiện để dự án Vành đai 1 tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu theo tiến độ.

MRB cho biết, an toàn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình triển khai.

Do hệ thống tường vây của ga được thi công sát các trụ T3 và T4 của cầu vượt Vành đai 1, dự án đã bổ sung giải pháp gia cố nền bằng hệ thống cọc xi măng đất (CDM) xung quanh khu vực các trụ cầu nhằm tăng cường ổn định nền đất trước khi thi công.

Đây được đánh giá là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp hạn chế tối đa tác động đến các công trình hiện hữu, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công kết cấu ngầm.

Ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết: "Việc phối hợp nhịp nhàng giữa hai dự án trọng điểm tại nút giao Nguyễn Chí Thanh không chỉ giúp tối ưu hóa mặt bằng thi công hạn hẹp mà còn bảo đảm chất lượng, tiến độ chung của toàn mạng lưới hạ tầng thành phố, đồng thời duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho người dân".