Hodeco Hub "bắt tay" Vinhomes Cần Giờ, đón đầu hạ tầng cầu vượt biển

Sự kiện đã thu hút quy mô đông đảo nhà đầu tư và khách hàng tham dự, tạo nên bầu không khí giao dịch vô cùng sôi động, minh chứng rõ nét cho sức hút mãnh liệt của siêu phẩm đại đô thị biển.

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nơi dòng vốn thông minh tìm về những tọa độ đón đầu hạ tầng chiến lược như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cầu Cần Giờ, mở rộng tuyến đường Rừng Sác, tuyến metro kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ. Đặc biệt, với cú hích từ tuyến đường vượt biển kết nối trực tiếp Vũng Tàu - Cần Giờ, khoảng cách vùng được thu hẹp, tạo xung lực bùng nổ cho đại đô thị sinh thái biển tầm cỡ quốc tế – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Góp phần tạo nên tiếng vang lớn cho sự kiện, Hodeco Hub tự hào khẳng định vị thế đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Kế thừa bề dày 36 năm uy tín của thương hiệu Hodeco và bắt tay cùng chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là "bảo chứng vàng" vững chắc, đồng hành cùng khách hàng và nhà đầu tư đón đầu những giá trị độc tôn tại đại đô thị đẳng cấp quốc tế này.

Ông Đoàn Hữu Hà An – Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hodeco Hub trao hoa cho Ông Phạm Minh Hiếu – Giám đốc Kinh doanh Vinhomes

Hé lộ phân khu Vịnh Tiên: Cơ hội vàng cuối cùng để sở hữu kiệt tác di sản

Tâm điểm thu hút sự chú ý tại sự kiện chính là những thông tin hé lộ đầu tiên về phân khu Vịnh Tiên chuẩn bị bước vào giai đoạn mở bán chính thức. Sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, phân khu Vịnh Tiên được xem là trái tim của dự án, mở ra chuẩn mực sống thượng lưu mới kết hợp tiềm năng sinh lời vượt trội. Đặc biệt, mức giá dự kiến (rumor) từ 12,8 tỷ đồng cùng hàng loạt chính sách tài chính ưu việt được thiết kế riêng cho giai đoạn đầu đang tạo nên sức hút khó cưỡng như thanh toán linh hoạt lên đến 60 tháng, hỗ trợ lãi suất 18 tháng và nhiều chính sách hấp dẫn khác

Bối cảnh phân khu Vịnh Tiên

Đón đầu tương lai thịnh vượng cùng Vinhomes Green Paradise

Với sự hội tụ của siêu hạ tầng giao thông, tiềm năng tăng trưởng bền vững của đô thị biển Cần Giờ, cùng uy tín từ đơn vị phân phối chiến lược Hodeco Hub và chính sách bán hàng đột phá, phân khu Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chính là cơ hội đầu tư chiến lược hàng đầu trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Thời điểm vàng cuối cùng để sở hữu di sản độc tôn để đời. Hãy đồng hành cùng Hodeco Hub để nắm bắt trọn vẹn nhịp đập thị trường và đón đầu tương lai thịnh vượng.

Lời kết & Thông tin liên hệ

Chúng tôi tin rằng, với khát vọng lớn, với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư, Vinhomes Green Paradise (Dự án khu đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ) sẽ trở thành một biểu tượng mới của đô thị sinh thái ESG, một biểu tượng của kinh tế biển hiện đại và một dấu ấn mới trên bản đồ phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Đại lý phân phối chính thức – Hodeco Hub

Hotline tư vấn dự án: 0901 861 799

Địa chỉ văn phòng: Trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TP. HCM

Website dự án: https://greenparadise.hodecohub.vn