Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho 5 dự án nhà ở thương mại

Cụ thể, dự án Khu nhà ở Gia đình Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân, viên chức quốc phòng (CNVQP) tại đường số 10, cư xá Ra đa Phú Lâm, phường Phú Lâm do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Dự án gồm một khối chung cư cao 10 tầng với 49 căn hộ. Sau khi nghe các thành viên tổ công tác báo cáo tình hình, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án Khu căn hộ cao tầng The Avila tại phường Phú Định do Công ty TNHH SX-TM-DV Thái Bảo làm chủ đầu tư. Dự án gồm khối dịch vụ thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 và khối nhà ở từ tầng 4 đến tầng 22 với 285 căn hộ. Đối với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận chưa thể giải quyết cấp sổ hồng cho người mua, đồng thời giao Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM mời đầy đủ các thành viên của tổ cấp giấy chứng nhận kiểm tra hiện trạng khu vực từ tầng 1 đến tầng 3. Sau đó, Công an TPHCM có ý kiến liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy trước khi xem xét giải quyết cấp sổ hồng.

Đối với tổ hợp chung cư H098 và T106 tại số 214 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú do Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư, dự án có tổng cộng 560 căn hộ. Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Quản lý đất (Sở NN-MT TPHCM) tổng hợp thông tin, gửi Sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM về nguồn gốc và quá trình thực hiện dự án, sau đó mới xem xét cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án Khu dân cư và chung cư cao tầng Thuận Giao, phường Thuận Giao do Công ty Cổ phần Bất động sản U&I làm chủ đầu tư. Dự án có 288 căn nhà liên kế, trong đó 169 căn đã được cấp sổ hồng. Với dự án này, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho các căn còn lại.

Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An do Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư có quy mô 1.356 ô nhà ở và 1.296 căn hộ chung cư. Tổ công tác cũng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.