Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá gần 8.300 tỷ ở bán đảo Thủ Thiêm: Dang dở 12 năm, phấn đấu hoàn thành trong vài tháng nữa
Việc 100% mặt bằng 4 tuyến đường ở bán đảo Thủ Thiêm được tháo gỡ không chỉ giải "cơn khát" kết nối cho Tổ hợp Trung tâm Hành chính 30.000 tỷ đồng, mà còn kích hoạt làn sóng tăng giá trị cho chuỗi siêu dự án Metropole, Empire City hay Sala.
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