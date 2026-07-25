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Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá gần 8.300 tỷ ở bán đảo Thủ Thiêm: Dang dở 12 năm, phấn đấu hoàn thành trong vài tháng nữa

| | Bất động sản

Việc 100% mặt bằng 4 tuyến đường ở bán đảo Thủ Thiêm được tháo gỡ không chỉ giải "cơn khát" kết nối cho Tổ hợp Trung tâm Hành chính 30.000 tỷ đồng, mà còn kích hoạt làn sóng tăng giá trị cho chuỗi siêu dự án Metropole, Empire City hay Sala.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 1.

Sau hơn 12 năm dang dở vì vướng mặt bằng, dự án 4 tuyến đường “xương sống” của Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), tổng mức đầu tư gần 8.300 tỷ đồng đã đồng loạt thi công trở lại. Toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, đưa công trình vào chặng nước rút, hướng tới hoàn thành trong năm 2026.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 2.

Với tổng chiều dài gần 12 km, dự án gồm các trục Trần Bạch Đằng (R1), Tố Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngộ (R4), kết nối Thủ Thiêm với đại lộ Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn, cầu Ba Son và khu vực Trần Não – Lương Định Của. Công trình còn có 10 cây cầu cùng hệ thống nút giao, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng xe buýt.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 5.

Đáng chú ý, các tuyến đường này chạy qua lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là một trong những “tọa độ vàng” của TP.HCM. Ngay giữa khu vực là đại công trường Trung tâm Chính trị – Hành chính mới TP.HCM rộng gần 47ha, vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng đang thi công rầm rộ, với đường Tố Hữu giữ vị trí một trong những trục mặt tiền chính.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 6.

Khi hoàn thành, 4 tuyến đường sẽ khép kín mạng lưới giao thông quanh trung tâm hành chính và ga metro, mở trục kết nối Thủ Thiêm với lõi đô thị hiện hữu. Từ đây, khu vực sẽ liên thông với các tuyến Vành đai 2, 3, 4, cao tốc liên vùng, ga đường sắt quốc gia Thủ Thiêm cùng hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 7.

Đặc biệt, loạt dự án lớn như The Metropole Thủ Thiêm, Empire City, Lotte Eco Smart City và KĐT Sala sẽ hưởng lợi trực tiếp về kết nối, mở rộng khả năng khai thác thương mại, dịch vụ, cho thuê. Đồng thời thu hút doanh nghiệp, việc làm và dòng dân cư về Thủ Thiêm.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 8.

Hiện tuyến Trần Bạch Đằng (R1) dài 3,4 km, quy mô 6 làn xe, vẫn còn một số đoạn đứt quãng. Tại các vị trí chưa hoàn thiện, nhà thầu đang san lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi và xử lý nền móng.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 9.

Đoạn hướng về cầu Ba Son, các hạng mục cầu cạn từng dang dở hơn một thập kỷ cũng đã được thi công trở lại, để sớm khép kín toàn tuyến.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 10.

Trong khi đó, đường Tố Hữu (R2) dài 3km, quy mô 4 làn xe đã hoàn thiện phần lớn.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 11.

Đoạn cuối nối Trần Não – Lương Định Của đang tiếp tục được xây dựng, xóa điểm đứt gãy giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực phía bắc.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 12.

Đường Nguyễn Thiện Thành (R3) dài 3km, chạy dọc sông Sài Gòn và đã cơ bản thành hình. Tuyến kết nối công viên bờ sông, cầu Ba Son cùng các khu phức hợp ven sông.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 13.

Riêng Bùi Thiện Ngộ (R4) dài 2,5 km, nối Nguyễn Thiện Thành qua Sala đến đại lộ Mai Chí Thọ, đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến bao quanh vùng sinh thái phía nam Thủ Thiêm và kết nối trực tiếp mạng lưới giao thông nội khu KĐT Sala.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá hơn 12.000 tỷ ở trung tâm mới của TP.HCM đang tăng tốc về đích sau 12 năm dang dở - Ảnh 14.

Hiện tuyến đường đã thông thoáng, khang trang, trở thành trục di chuyển quen thuộc của người dân tại khu vực.

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Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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