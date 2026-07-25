Đáng chú ý, các tuyến đường này chạy qua lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là một trong những “tọa độ vàng” của TP.HCM. Ngay giữa khu vực là đại công trường Trung tâm Chính trị – Hành chính mới TP.HCM rộng gần 47ha, vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng đang thi công rầm rộ, với đường Tố Hữu giữ vị trí một trong những trục mặt tiền chính.

