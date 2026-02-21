TPHCM xác định vị trí trung tâm Chính trị - Hành chính mới

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21.1.2025, với tổng diện tích khoảng 128 ha.

Quan điểm, mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, trong đó có dự án xây dựng Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Chính trị - Hành chính của Thành phố.

Trong giai đoạn trước mắt, TPHCM cần khẩn trương triển khai thực hiện dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố (sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính) theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/1/2026 của Thành ủy TPHCM.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã chấp thuận vị trí xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tại khu vực hồ trung tâm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dọc theo đại lộ Tố Hữu, Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM được bố trí trên diện tích khoảng 7,84 ha, với chiều cao tối đa 30 tầng.

Công trình được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, các khối nhà hình kỷ hà vững chãi, tổ chức theo trục đối xứng hướng về Quảng trường trung tâm, tạo hình ảnh trang trọng, thống nhất cho trung tâm điều hành của thành phố.

Về công năng, Trung tâm được quy hoạch đáp ứng nhu cầu làm việc thường xuyên cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Dự kiến mỗi ngày, nơi đây sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 – 2.000 lượt người dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải cách hành chính.

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM chính thức bước vào một chương phát triển mới sau khi hợp nhất với hai tỉnh lân cận là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Quốc hội và Trung ương thông qua. Sự sáp nhập này không chỉ là điều chỉnh hành chính, mà còn tạo nên một đô thị mở rộng với quy mô chưa từng có ở Việt Nam, định hình một siêu đô thị phía Nam với tầm nhìn phát triển chiến lược.

Sau sáp nhập, diện tích tự nhiên của TPHCM mới đạt hơn 6.772 km², rộng gấp nhiều lần so với diện tích trước đây, đồng thời trở thành địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu người – gấp đôi dân số của thành phố cũ.

Việc mở rộng không gian đô thị này kết hợp với mô hình quản trị địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, đặt nền tảng cho liên kết vùng mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực như công nghiệp, tài chính, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ.

Trước khi sáp nhập, TPHCM vốn đã là trung tâm kinh tế – tài chính – công nghiệp trọng điểm phía Nam, đóng góp tỷ trọng lớn cho GDP và thu ngân sách quốc gia. Sau khi hợp nhất với Bình Dương – một trong những cực công nghiệp phát triển nhanh nhất cả nước – và Bà Rịa – Vũng Tàu với lợi thế cảng biển và năng lượng, nền kinh tế của vùng đô thị mở rộng này được dự báo “đa trụ cột” hơn, với năng lực xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, và dịch vụ chất lượng cao gia tăng đáng kể.

Tiềm năng phát triển của TP Hồ Chí Minh mới được đánh giá rất cao trong bối cảnh chiến lược quốc gia về liên kết vùng, quy hoạch hạ tầng lớn như mạng metro, cảng biển, sân bay quốc tế và các hành lang logistics xuyên suốt khu vực Đông Nam Bộ. Với quy mô dân số và không gian phát triển như vậy, thành phố được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời hướng tới vị thế đô thị hàng đầu ASEAN trong những thập niên tới.