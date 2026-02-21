Ngắm khu vườn 80m2 phủ kín rau trái trên sân thượng của cô gái trẻ tại TP.HCM

Với chị Ngọc Chi, làm vườn tuy có nhiều việc lặt vặt và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng lại mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Khu vườn không chỉ là nơi giải tỏa áp lực mà còn giúp chị tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn khi được tận tay chăm sóc và chứng kiến từng mầm xanh lớn lên mỗi ngày bằng tất cả tình yêu thương.