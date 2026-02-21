Ngắm khu vườn 80m2 phủ kín rau trái trên sân thượng của cô gái trẻ tại TP.HCM
Không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm sạch "tự cung tự cấp" cho gia đình, khu vườn trên cao của chị Ngọc Chi còn trở thành không gian thư giãn lý tưởng, khiến nhiều người trầm trồ bởi giàn nho sai trĩu quả.
Trên sân thượng tầng 3 của gia đình chị Ngọc Chi, một khu vườn rộng 80m2 hiện ra như một ốc đảo xanh mướt giữa lòng phố thị.
Không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp nguồn rau sạch và trái ngọt cho những bữa ăn hàng ngày, không gian này còn trở thành điểm hẹn lý tưởng để người thân, bạn bè tìm đến tham quan, chụp ảnh và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Hành trình kiến tạo "khoảng trời xanh" của chị Chi bắt đầu từ tháng 8/2024. Ban đầu, chị chỉ dự định trồng vài chậu cây nhỏ cho vui mắt, thế nhưng càng chăm bón, tình yêu với cây cỏ trong chị càng lớn dần, thôi thúc chị quyết tâm xây dựng một khu vườn bài bản.
Trong suốt 3 tuần từ khi lên ý tưởng đến lúc thực hiện, khó khăn lớn nhất chính là khâu vận chuyển vật tư lên tầng cao. Chị đã phải chia nhỏ từng đợt đất, chậu và phân bón để mang lên, thậm chí có những thời điểm phải thuê cả cần cẩu hỗ trợ.
Hiện tại, khu vườn sở hữu hệ sinh thái vô cùng phong phú với đầy đủ các loại rau ăn lá như cải xanh, xà lách, rau muống cho đến các loại củ quả như dưa leo, bí, su hào.
Bên cạnh đó, các loại rau gia vị và những khóm hoa hướng dương, cúc, tô liên cũng được chị trồng xen kẽ để tạo điểm nhấn sinh động. Nhờ sự đa dạng này, gia đình chị gần như không còn phải đi chợ mua rau, thậm chí lượng rau dư thừa còn đủ để chia sẻ cho hàng xóm và bạn bè.
Để có được thành quả như hiện tại, chị Chi đã đầu tư khoảng 30 triệu đồng cho hệ thống mái che, kệ sắt và vật tư nông nghiệp. Đối với chị, đây là mức chi phí hoàn toàn xứng đáng bởi giá trị tinh thần mà khu vườn mang lại là vô giá.
Mỗi ngày, chị đều đặn dành hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng và tối để chăm sóc, tỉ mỉ kiểm tra từng kẽ lá. Chị đặc biệt chú trọng đến khâu làm đất, thường xuyên trộn đất theo công thức riêng với tỉ lệ 40% đất xử lý, 20% đất thịt cùng các loại phân hữu cơ và giá thể để đảm bảo độ tơi xốp, giàu dinh dưỡng.
Bí quyết của chị nằm ở việc cung cấp đủ nước, bón phân hợp lý và quan trọng nhất là khâu cắt tỉa, theo dõi sát sao từ lúc cây ra hoa đến khi đậu quả.
Với chị Ngọc Chi, làm vườn tuy có nhiều việc lặt vặt và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng lại mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Khu vườn không chỉ là nơi giải tỏa áp lực mà còn giúp chị tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn khi được tận tay chăm sóc và chứng kiến từng mầm xanh lớn lên mỗi ngày bằng tất cả tình yêu thương.
