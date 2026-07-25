Tuyến cao tốc hơn 43.000 tỷ đồng dài 125km, băng qua 2 đèo hiểm trở tại tỉnh lớn thứ 2 cả nước có diễn biến mới

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Theo báo cáo, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125km, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, được chia thành ba dự án thành phần.

Dự án thu hồi sơ bộ khoảng 942ha đất, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng, trong đó tỉnh Gia Lai bố trí 1.250 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều đoạn tuyến đã đạt kết quả tích cực. Đối với dự án thành phần 1, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 1.969 hộ dân, chi trả bồi thường cho 1.562 hộ, bàn giao 19km tuyến chính, đạt khoảng 86%.

Tại dự án thành phần 2, việc kiểm đếm đã hoàn thành 100%, trong khi dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 97,5% chiều dài tuyến chính và bàn giao mặt bằng đạt hơn 96%.

Đoạn tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và logistics của Gia Lai. Khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Pleiku đến cảng Quy Nhơn, qua đó giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho khu vực Tây Nguyên.

Cùng với việc cải thiện khả năng lưu thông qua hai đèo An Khê và Mang Yang, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, đô thị và logistics dọc hành lang kinh tế Đông - Tây. Tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp Tây Nguyên với hệ thống cảng biển miền Trung, đồng thời tăng cường giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sang Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn vùng.

Bên cạnh cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Gia Lai đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng nhằm hoàn thiện mạng lưới logistics đa phương thức. Nổi bật là tuyến đường gần 16,4km kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường nối Quốc lộ 1 với đường ven biển ĐT639 ra Cảng Đề Gi. Cùng với hệ thống Quốc lộ 14, 19, 25, các dự án này được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa khu công nghiệp, cảng biển và các trung tâm kinh tế của tỉnh.

Địa phương cũng sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ đủ ba loại hình vận tải gồm đường bộ, hàng không và cảng biển. Theo quy hoạch, sân bay Pleiku sẽ nâng công suất hàng hóa lên 12.000 tấn/năm vào năm 2050, trong khi sân bay Phù Cát đạt khoảng 27.000 tấn/năm, đủ khả năng khai thác máy bay thân rộng. Đây được xem là nền tảng để phát triển logistics hàng không, phục vụ xuất khẩu nông sản, dược liệu và các mặt hàng có giá trị cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tháng 5/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Tây Nguyên, xây dựng mạng lưới logistics kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Pleiku - Cảng Quy Nhơn, đồng thời hình thành trung tâm logistics cấp tỉnh và từng bước giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Sau khi sáp nhập, Gia Lai mới có diện tích tự nhiên hơn 21.550km2, trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Lâm Đồng.