Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác sau dự án chống ngập

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Theo Minh Đức/VTC News |
25-07-2026 - 08:36 AM |
Bất động sản
Từ tuyến đường thường xuyên ngập úng, bị lấn chiếm, Xuân Tảo (Hà Nội) nay khoác lên diện mạo khang trang với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa mưa.
Video: Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác nhờ dự án chống ngập.
Đường Xuân Tảo, thuộc phường Nghĩa Đô (Hà Nội), là một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối khu Ngoại giao đoàn với đường Hoàng Quốc Việt.
Dài khoảng 2,4 km với quy mô 8 làn xe, đường Xuân Tảo được đưa vào khai thác từ cuối năm 2019. Tuyến đường góp phần giảm áp lực giao thông, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu đô thị Tây Hồ Tây.
Bước ngoặt của tuyến đường đến vào cuối tháng 2/2026, khi UBND phường Nghĩa Đô đồng loạt triển khai các biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Chính quyền địa phương cũng vận động các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân chấp hành quyết định buộc khắc phục hậu quả đối với những công trình lấn chiếm trong phạm vi dự án.
Khu vực này nằm trong phạm vi dự án công trình khẩn cấp của TP Hà Nội mang tên “Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công...”. Dự án được triển khai nhằm giải quyết tình trạng úng ngập kéo dài, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Sau nhiều tháng thi công khẩn trương, các hạng mục trên đường Xuân Tảo cơ bản hoàn thành, tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho tuyến phố.
Những dãy quán ăn, quán bia và quán cà phê tạm bợ từng bám dọc hành lang dự án đã được tháo dỡ hoàn toàn, nhường chỗ cho không gian đô thị thông thoáng, sạch đẹp và đồng bộ.
Hệ thống mương tiêu thoát nước được xây dựng kiên cố, chạy dọc toàn tuyến.
Kết hợp với hệ thống vỉa hè rộng rãi được lát đá đồng bộ, tuyến đường tạo không gian thuận tiện để người dân đi bộ, tập thể dục, đồng thời là nơi vui chơi, đạp xe an toàn cho trẻ em.
Lan can bảo vệ được lắp đặt đồng bộ cùng hàng cây xanh hai bên đường góp phần hoàn thiện cảnh quan, mang đến diện mạo khang trang cho khu vực.
Điểm nhấn của dự án là tuyến mương tiêu thoát nước quy mô lớn được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực chống ngập, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu vực.
Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao toàn bộ công trình.
Việc kiên quyết giải tỏa các công trình vi phạm không chỉ trả lại không gian thông thoáng cho tuyến đường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Sau khi các hạng mục lấn chiếm được tháo dỡ, nhiều ngôi nhà vốn bị che khuất nay có mặt tiền rộng rãi, thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và nâng cao giá trị cảnh quan đô thị.
Hiệu quả của dự án nhanh chóng được kiểm chứng. Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, dù Hà Nội liên tiếp có mưa lớn, đường Xuân Tảo không còn ngập úng như trước. Hệ thống mương mới giúp nước mưa tiêu thoát nhanh, bảo đảm giao thông thông suốt và sinh hoạt của người dân.
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
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