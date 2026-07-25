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Thửa đất tại Yên Nghĩa trúng đấu giá hơn 8,69 tỷ đồng

| | Bất động sản

Sáng 25-7, UBND phường Yên Nghĩa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất ở tại Khu xứ đồng Sau Chùa (X8). Phiên đấu giá được tổ chức đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Hai thửa đất đưa ra đấu giá đều là đất ở đô thị, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch, đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Các thửa đất có thời hạn sử dụng lâu dài, được phép xây dựng tối đa 6 tầng, mật độ xây dựng từ 80% đến 100%.

Thửa đất tại Yên Nghĩa trúng đấu giá hơn 8,69 tỷ đồng- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi đấu giá. Ảnh: PT

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh VNA tổ chức theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện tham gia, công bố quy chế, tổ chức trả giá đến xác định kết quả đều được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Kết quả, thửa đất LK2-2, diện tích 65,3m², có giá khởi điểm 33.087.000 đồng/m², được đấu giá thành công với mức 133.087.000 đồng/m², gấp hơn 4 lần giá khởi điểm. Người trúng đấu giá là bà Nguyễn Thị Kim Cương. Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng hơn 8,69 tỷ đồng. Đối với thửa đất LK3-1, diện tích 72,1m², phiên đấu giá không thành công theo quy định.

Thửa đất tại Yên Nghĩa trúng đấu giá hơn 8,69 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu xứ đồng Sau Chùa (X8), phường Yên Nghĩa diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Ảnh: PT

Theo UBND phường Yên Nghĩa, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất đã được đầu tư hạ tầng, tăng nguồn thu cho ngân sách để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Kết quả phiên đấu giá cũng cho thấy sự quan tâm của người dân đối với các khu đất có hạ tầng đồng bộ, pháp lý rõ ràng, đồng thời khẳng định quyết tâm của địa phương trong thực hiện công khai, minh bạch hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai.

Theo Nguyễn Trọng

Hà Nội mới

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