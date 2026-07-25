Hà Nội: Cháy lớn tại dãy nhà xưởng làng nghề Triều Khúc

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm dãy nhà xưởng. Khoảng 10 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Đến 18h55 ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ kho xưởng để ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

Theo các nhân chứng, lúc đầu lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m).



Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.

Tiếp tục cập nhật