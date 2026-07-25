Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 của BHS Property, trong quý II-2026, Hà Nội ghi nhận hơn 8.000 căn hộ mở bán, tăng khoảng 70% so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nguồn cung đạt hơn 11.400 căn, trong khi lượng giao dịch đạt hơn 8.600 căn, cho thấy sức mua đã có những tín hiệu tích cực tại các dự án mới.

Thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn neo mức giá cao. Ảnh: HNM

Tuy vậy, cơ cấu nguồn cung vẫn chưa có nhiều thay đổi khi phần lớn sản phẩm mở bán thuộc phân khúc hạng A và hạng sang. Theo BHS Property, thị trường Hà Nội gần như không còn căn hộ thương mại mở bán có giá dưới 50 triệu đồng/m². Giá chào bán sơ cấp (mức giá bán trực tiếp từ chủ đầu tư dự án cho người mua trong đợt mở bán đầu tiên ) bình quân trong quý II đạt hơn 137 triệu đồng/m², tăng gần 11% so với quý trước và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Các khu vực như Nghĩa Đô, Phú Thượng, Cầu Giấy và Đông Anh tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá cao.

Chia sẻ về vấn đề này, các chuyên gia nhìn nhận, thị trường đang từng bước cải thiện về nguồn cung và thanh khoản, song sự phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc. Giá bán khó giảm trong ngắn hạn khi chi phí phát triển dự án, giá đất và chi phí vốn vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng cũng khiến cả nhà đầu tư và người mua ở thực thận trọng hơn trong quyết định xuống tiền.

Ở góc độ dài hạn, thị trường Hà Nội được kỳ vọng sẽ có thêm dư địa phát triển khi thành phố đang quyết liệt tháo gỡ các dự án chậm triển khai, cải cách thủ tục đầu tư và đẩy mạnh triển khai, khởi công hàng trăm dự án nhà ở xã hội. Khi các dự án mới được triển khai đồng bộ, cơ cấu nguồn cung được cải thiện, thị trường sẽ có điều kiện phát triển cân bằng hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.