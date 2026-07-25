Thận trọng, đánh giá tác động đầy đủ của các chính sách mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 25-7, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày tại phiên họp, dự thảo Luật có nhiều nội dung sửa đổi tập trung vào phát triển, sở hữu, tài chính, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở.

Đa dạng hóa loại hình nhà ở

Một trong những định hướng đáng chú ý là đa dạng hóa loại hình nhà ở, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Dự thảo đề xuất xây dựng quỹ nhà ở tại địa phương nhằm tạo nguồn lực bền vững cho việc đầu tư, tạo lập quỹ nhà cho thuê.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Dự thảo bổ sung chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp; hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và các loại nhà ở dành cho nhóm đối tượng chính sách. Một số cơ chế đặc thù đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong phát triển nhà ở xã hội cũng được nghiên cứu luật hóa, gắn với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, cho thuê, thuê mua, hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Tống Thị Hạnh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), cho rằng các nhóm chính sách cơ bản đã bám sát chủ trương, định hướng về phát triển nhà ở.

Tuy nhiên, một số chính sách mới cần được tiếp tục nghiên cứu thận trọng, đánh giá tác động đầy đủ. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn chính sách đối với nhà ở thương mại giá phù hợp, nhất là tiêu chí xác định “giá phù hợp” và sự khác biệt với nhà ở thương mại thông thường, nhà ở xã hội. Việc thiết kế chính sách phải tránh giao thoa về đối tượng, cơ chế ưu đãi và giới hạn lợi nhuận.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Tống Thị Hạnh nêu quan điểm thẩm tra sơ bộ. Ảnh: CẨM HÀ

Đối với nhà ở cho thuê, cần phân định rõ với hoạt động cho thuê nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân. Dự thảo cũng cần quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê, tạo cơ sở cho mô hình nhà ở cho thuê phát triển ổn định, góp phần từng bước thay đổi tâm lý phải sở hữu nhà ở.

Với đề xuất đưa căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch và các công trình tương tự vào phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, cơ quan thẩm tra cho rằng cần cân nhắc kỹ. Các loại hình này về bản chất phục vụ kinh doanh dịch vụ lưu trú, nếu được quản lý như nhà ở có thể dẫn đến sử dụng sai mục đích, hình thành các “đơn vị ở” và gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: CẨM HÀ

Bổ sung cơ chế kiểm soát hoạt động của Ban Quản trị chung cư

Xử lý hiệu quả những bất cập kéo dài trong quản lý, sử dụng nhà chung cư là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Theo đó, dự thảo cần bổ sung cơ chế kiểm soát hoạt động của Ban Quản trị, làm rõ việc quản lý kinh phí bảo trì, phần sở hữu chung - riêng và nguồn thu từ khai thác diện tích chung, qua đó hạn chế tranh chấp, khiếu kiện và bảo vệ quyền lợi của cư dân.

Đối với các quy định về thế chấp, giải chấp và huy động vốn cho dự án nhà ở, các ý kiến lưu ý, việc tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư cần đi đôi với bảo vệ người mua nhà, nhất là khi dự án bị đình trệ hoặc chậm tiến độ.

Chủ trì phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi căn bản Luật Nhà ở, nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. Song, đây là dự án Luật rất phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung mới và có yếu tố nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh cũng như sự ổn định của thị trường bất động sản.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm tra rà soát thật kỹ lưỡng, tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ và tính toán thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội đồng bộ với dự án Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.