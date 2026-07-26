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Cận cảnh khu vực xây depot rộng hơn 11 ha của tuyến metro gần 36.000 tỷ đồng ở Hà Nội

| | Bất động sản

Depot Xuân Đỉnh, hạng mục quan trọng của tuyến metro số 2 gần 36.000 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh thi công trên khu đất hơn 11 ha tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên khu đất rộng hơn 11 ha tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để thi công các hạng mục của Depot Xuân Đỉnh. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô đầu tư lớn của Thủ đô.

Depot Xuân Đỉnh được xây dựng để phục vụ công tác điều hành, bảo dưỡng và vận hành tuyến metro số 2 sau khi tuyến đường sắt đô thị này đi vào khai thác.

Tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 11 km, trong đó gần 2 km đi trên cao và khoảng 8,9 km đi ngầm. Tuyến đi qua địa bàn các phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với phần lớn chiều dài nằm dưới lòng đất khi đi qua khu vực trung tâm Hà Nội.

Trong quá trình triển khai Depot Xuân Đỉnh, công tác thi công từng gặp nhiều thách thức do hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp xen kẽ nhiều ao hồ. Việc xử lý nền đất và chuẩn bị mặt bằng được thực hiện trước khi các hạng mục chính được triển khai.

Theo quy hoạch, Depot Xuân Đỉnh được phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Không chỉ đảm nhận chức năng kỹ thuật của tuyến metro, khu vực này còn được định hướng trở thành đầu mối kết nối với các loại hình vận tải khác, từng bước hình thành không gian trung chuyển kết hợp các chức năng dịch vụ và phát triển đô thị.

Depot có diện tích khoảng 11,3 ha, là nơi tập trung các hoạt động bảo dưỡng đoàn tàu, quản lý kỹ thuật và điều hành khai thác toàn tuyến. Đây được xem là hạng mục có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động ổn định của tuyến metro sau khi đưa vào vận hành.

Theo thiết kế, tuyến metro số 2 sẽ khai thác 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 4 toa. Tốc độ vận hành tối đa đạt 110 km/h trên đoạn đi trên cao và 80 km/h đối với đoạn đi ngầm.

Dự án tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội.

Đây là một trong những dự án đường sắt đô thị có yêu cầu kỹ thuật cao do phần lớn chiều dài tuyến được xây dựng ngầm dưới khu vực nội đô, bao gồm cả khu vực phố cổ và vùng lân cận hồ Hoàn Kiếm. Quá trình triển khai vì vậy đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình hiện hữu và hạ tầng đô thị.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến metro số 2 giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô. Tuyến sẽ kết nối nhiều khu vực trọng điểm của thành phố, đồng thời có khả năng liên thông với các tuyến metro khác trong tương lai để từng bước hình thành hệ thống vận tải hành khách công cộng đồng bộ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến metro số 2 sẽ góp phần hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới gồm 15 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội, đồng thời chia sẻ áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ tại khu vực trung tâm.

Theo Viên Minh - An Nhiên/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hà nội, metro

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