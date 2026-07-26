Cận cảnh khu vực xây depot rộng hơn 11 ha của tuyến metro gần 36.000 tỷ đồng ở Hà Nội
Theo Viên Minh - An Nhiên/VTC News |
26-07-2026 - 20:16 PM |
Bất động sản
Depot Xuân Đỉnh, hạng mục quan trọng của tuyến metro số 2 gần 36.000 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh thi công trên khu đất hơn 11 ha tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Theo Viên Minh - An Nhiên/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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