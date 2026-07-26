Chính phủ trình Quốc hội Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

T ổng mức đầu tư toàn bộ Dự án khoảng 288.268 tỷ đồng

Tờ trình cho biết, hồ sơ Dự án đã được tiếp thu, hoàn thiện theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề xuất đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với điểm đầu trùng điểm cuối tại vị trí tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Yên Bài, thành phố Hà Nội. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa bàn 7 địa phương gồm thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Dự án được đề xuất đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch, với nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 4.010,6 ha, hình thức đầu tư công. Trong quá trình triển khai, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ Dự án khoảng 288.268 tỷ đồng. Trong đó, tuyến chính cao tốc và đường song hành sẽ được đầu tư theo nhu cầu và khả năng cân đối vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Về nguồn vốn, ngân sách trung ương được đề xuất bố trí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc; ngân sách địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường song hành, dải cây xanh, vỉa hè theo quy hoạch.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án.

Hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, các đoạn tuyến được bố trí vốn dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031; các đoạn còn lại phấn đấu hoàn thành đầu tư trước năm 2035. Dự án sẽ được phân chia thành các dự án thành phần gồm giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường song hành và đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc.

Tại tờ trình, Chính phủ đã dành dung lượng lớn để làm rõ tiến độ thực hiện, phương án phân kỳ đầu tư và phân chia các dự án thành phần của Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo Chính phủ, thực tiễn triển khai các dự án đường bộ cao tốc cho thấy, với những dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công tác chuẩn bị đầu tư thường mất khoảng 3 năm, trong khi thời gian thi công tối thiểu từ 2 - 3 năm.

Trên cơ sở đó, nếu được Quốc hội cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2026, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đối với các đoạn tuyến đã được dự kiến cân đối khoảng 59.700 tỷ đồng vốn đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, khởi công vào cuối năm 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2030 và đưa vào khai thác từ năm 2031. Các đoạn còn lại sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trước năm 2035 khi được bố trí vốn hoặc lựa chọn được nhà đầu tư.

Theo Chính phủ, đường Vành đai 5 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển của Thủ đô Hà Nội và vùng Thủ đô, do đó cần được đầu tư đồng bộ, khép kín để phát huy hiệu quả tổng thể.

Tuy nhiên, do nhu cầu vốn rất lớn, Chính phủ đề xuất Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư toàn tuyến với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe theo hình thức đầu tư công; trường hợp nguồn lực còn khó khăn có thể xem xét giãn tiến độ hoàn thành sang giai đoạn 2031 - 2035.

Đối với tuyến chính cao tốc, trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ dự kiến tổ chức lập dự án đầu tư cho toàn tuyến nhằm chuẩn xác tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng giai đoạn và làm cơ sở huy động nguồn lực; đồng thời ưu tiên đầu tư các đoạn có nhu cầu vận tải cao, có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và có thể khai thác độc lập.

Đối với đường song hành, trước mắt sẽ thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng; địa phương nào cân đối được nguồn lực sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.