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Chỉ ít ngày nữa, AEON sẽ khởi công TTTM gần 900 tỷ đồng tại địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

| | Bất động sản

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, AEON Việt Nam dự kiến khởi công trung tâm thương mại tại Ninh Bình vào đầu tháng 8/2026.

Chỉ ít ngày nữa, AEON sẽ khởi công TTTM gần 900 tỷ đồng tại địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

AEON Việt Nam dự kiến khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý vào đầu tháng 8/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại. Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và đoàn công tác Công ty TNHH AEON Việt Nam ngày 8/7.

Theo AEON Việt Nam, dự án được triển khai tại nút giao đường 68 m và đường 42 m, phường Phủ Lý. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối năm 2023 với quy mô gồm một khối trung tâm thương mại, dịch vụ cùng các hạng mục phụ trợ. Dự án bãi đỗ xe phục vụ trung tâm thương mại cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026.

Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy và môi trường, đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và cấp giấy phép xây dựng để bảo đảm tiến độ khởi công.

Trước đó vào cuối năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam (trước khi sáp nhập) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn AEON để triển khai Trung tâm thương mại AEON tại TP Phủ Lý (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu USD (tương đương khoảng 875 tỷ đồng), dự kiến khởi công vào tháng 8/2026 và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Theo quy hoạch, Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 8,03 ha, trong đó khoảng 6,06 ha dành cho khối trung tâm thương mại, phần diện tích còn lại bố trí hạ tầng giao thông và các công trình phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ của địa phương trong lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo Tú An

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