Tỷ phú Xuân Trường được tỉnh Sơn La gợi ý khảo sát Mộc Châu để làm dự án du lịch tâm linh

Ngày 23/7/2026, tại tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có cuộc làm việc với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường hiện có hơn 20.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn như Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Chùa Bái Đính và các công trình văn hóa, tâm linh trên quần đảo Trường Sa, góp phần tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế ở nhiều địa phương.

Tại cuộc làm việc, Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đánh giá Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, bản sắc văn hóa và du lịch, doanh nghiệp mong muốn được đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, lựa chọn các dự án trọng điểm có tính lan tỏa; phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Doanh nghiệp cũng khẳng định, nếu được tỉnh tin tưởng lựa chọn, sẽ huy động tối đa năng lực, kinh nghiệm để cùng Sơn La kiến tạo những công trình có giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bày tỏ mong muốn Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường bố trí đoàn công tác lên khảo sát thực tế tại Sơn La, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư các dự án du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, ông cho rằng trước mắt tập trung khảo sát tại khu vực phường Mộc Châu, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.