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Sau Vingroup, Sun Group, T&T, BRG đồ về đầu tư... tỉnh sát vách Hà Nội sắp đón thêm khu shophouse 251 căn tại trung tâm

| | Bất động sản

Dự án Star Avenue được phát triển tại phường Trần Lãm với 251 căn shophouse, bổ sung nguồn cung bất động sản thương mại trong bối cảnh Hưng Yên trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn.

Lễ khởi công dự án Star Avenue.

Dự án Star Avenue vừa chính thức khởi công tại phường Trần Lãm với quy mô 8,73ha. Dự án cung cấp 251 căn nhà phố thương mại (shophouse) và được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản thương mại, mở rộng không gian dịch vụ, giao thương tại khu vực trung tâm.

Tọa lạc trên trục đường Lý Bôn, Star Avenue được quy hoạch theo mô hình khu phố thương mại với các căn shophouse cao 5 tầng, mặt tiền 8-9m, diện tích 60-145m².

Bên cạnh hệ thống sản phẩm, dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cùng chuỗi tiện ích như quảng trường trung tâm, trung tâm thương mại, khu vui chơi, cảnh quan cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, hướng tới hình thành tổ hợp vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Phối cảnh dự án Star Avenue.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc đại diện Liên danh chủ đầu tư, cho biết dự án được định hướng phát triển thành khu phố thương mại hiện đại, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, gia tăng giá trị cho cộng đồng và tạo lập không gian sống, kinh doanh bền vững.

Cách Hà Nội khoảng 50km về phía Đông, Hưng Yên đang trở thành một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản miền Bắc với hàng loạt dự án khu đô thị, khu phức hợp và du lịch sinh thái quy mô lớn.

Nhiều "ông lớn" địa ốc như Vingroup, Ecopark, Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group, Xuân Cầu... đã hiện diện và phát triển dự án tại địa phương.

Mới đây, Tập đoàn Sun Group triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án du lịch sinh thái phía Nam Phù Cừ quy mô hơn 1.400ha.

Trong khi đó, Tập đoàn BRG cũng đề xuất đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh, nổi bật là Thành phố Lễ hội Quốc tế quy mô gần 1.000ha tại phường Sơn Nam. Sự hiện diện liên tiếp của các nhà đầu tư lớn cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của thị trường bất động sản Hưng Yên.

Cùng với dòng vốn đầu tư, Hưng Yên cũng được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi mạnh từ làn sóng phát triển hạ tầng. Cùng với dòng vốn FDI, tốc độ đô thị hóa và sự xuất hiện của các đại đô thị.

Sau khi hợp nhất với Thái Bình, Hưng Yên có diện tích khoảng 2.500km², dân số hơn 3,56 triệu người. Hưng Yên được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Văn Đoan

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