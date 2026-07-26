Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiết 8 dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội trong năm 2026

| | Bất động sản

Hà Nội vừa thông tin về 8 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sẽ khởi công vào nửa cuối năm 2026.

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các xã, phường liên quan thực hiện khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 dự án chung cư cũ.

Bao gồm: (1) Khu tập thể Giảng Võ – phường Giảng Võ; (2) Khu tập thể Ngọc Khánh – phường Giảng Võ; (3) Khu tập thể Thành Công – phường Giảng Võ; (4) Khu tập thể 3 tầng – phường Hà Đông; (5) Nhà chung cư 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải – phường Hoàn Kiếm; (6) Nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư – phường Cửa Nam; (7) Khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5); (8) Khu dân cư lân cận – phường Tương Mai; Khu tập thể Thanh Xuân Bắc – phường Thanh Xuân.

Chi tiết 8 dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội trong năm 2026- Ảnh 1.

Chung cư cũ xuống cấp ở Hà Nội

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (Đợt 1) trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, có 3 dự án thuộc danh mục các dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn, bao gồm:

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho thuê tại một phần quỹ đất thuộc khu đất xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, phường Việt Hưng, Hà Nội tại khu đất xây dựng nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội (gồm 7 ô đất ký hiệu: CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1, CT-07A2). Dự án cung cấp 1.166 căn hộ, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án Xây dựng nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, thành phố Hà Nội. Dự án cung cấp 1.176 căn hộ tiến độ dự kiến hoàn thành năm 2027.

Khu nhà ở cho thuê tại khu đất thực hiện Dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội (trước đây) tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Dự án cung cấp 2.025 căn hộ, hoàn thành dự kiến trong quý III/2031.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng có nhiệm vụ rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi hằng tuần tiến độ các dự án trọng điểm; bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát giá vật liệu. Từ nay đến cuối năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu khởi công, thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê và 8 dự án cải tạo chung cư cũ.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Xuân Trường được tỉnh Sơn La gợi ý khảo sát Mộc Châu để làm dự án du lịch tâm linh

Tỷ phú Xuân Trường được tỉnh Sơn La gợi ý khảo sát Mộc Châu để làm dự án du lịch tâm linh Nổi bật

Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện

Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện Nổi bật

Tất cả những người có nhà cho thuê cần nắm rõ thông tin quan trọng này về thuế

Tất cả những người có nhà cho thuê cần nắm rõ thông tin quan trọng này về thuế

14:34 , 26/07/2026
KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²

14:33 , 26/07/2026
Hà Nội phê duyệt hàng chục dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

Hà Nội phê duyệt hàng chục dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

14:18 , 26/07/2026
Di dời cảng khỏi trung tâm TPHCM: Bước đi chiến lược để tái cấu trúc đô thị

Di dời cảng khỏi trung tâm TPHCM: Bước đi chiến lược để tái cấu trúc đô thị

11:58 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên