Hà Nội phê duyệt hàng chục dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 (Đợt 1).



Trong đó, quyết định phê duyệt 03 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho thuê tại một phần quỹ đất thuộc khu đất xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, phường Việt Hưng với diện tích đất 24.615 m2, quy mô đầu tư 3.562,7 tỷ đồng;

Dự án Xây dựng nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp với diện tích đất 19.000m2, quy mô đầu tư 1.395,7 tỷ đồng. Dự án còn lại là Khu nhà ở cho thuê tại khu đất thực hiện Dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội (trước đây) tại phường Long Biên với diện tích đất 360.674, quy mô đầu tư 29.334 tỷ đồng.

Quyết định cũng phê duyệt danh mục cập nhật dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm 42 dự án đăng ký cập nhật mới, 02 dự án điều chỉnh thông tin, 22 dự án đưa ra khỏi Phụ lục 2A kèm theo theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026.

Một số dự án trong số 22 dự án đưa ra khỏi Phụ lục 2A kèm theo theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026. Nguồn: Hanoi.gov.vn



Trong số 42 dự án đăng ký cập nhật mới có một số dự án như: Nhà ở xã hội Thạch Bích tại thôn Thạch Bích, xã Bình Minh; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiền Phong thuộc ô quy hoạch có ký hiệu B.HT4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (phân khu thành phần C), xã Thường Tín....

Một số dự án trong số 42 dự án đăng ký cập nhật mới tại Phụ lục 2A kèm theo theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026. Nguồn: Hanoi.gov.vn



Hai dự án điều chỉnh thông tin tại Phụ lục 2A kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 gồm: Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng tại số 4-6-8 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng và Dự án nhà ở xã hội Thượng Phúc 2 tại xã Thượng Phúc.

Bên cạnh đó, quyết định cũng phê duyệt danh mục 34 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đăng ký cập nhật mới và 06 dự án điều chỉnh thông tin.

Trong số 34 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đăng ký cập nhật mới có một số cái tên như: Dự án Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê, chung cư và trung tâm thương mại tại số 31 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa; Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Liên Phương; Dự án tòa nhà Rico Signature Tower tại xã Ngọc Hồi; Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung...

Quyết định này bổ sung tương ứng vào Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND Thành phố. Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo các Quyết định đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp các dự án chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang, chậm triển khai so với tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt mà chưa có trong danh mục các dự án kèm theo Kế hoạch này: Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động rà soát cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường tham mưu đề xuất báo cáo UBND Thành phố định kỳ (3 tháng/lần), trong đó chuẩn xác thông tin các dự án, xác định rõ các dự án thuộc trường hợp được tiếp tục triển khai hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án (không gia hạn tiến độ thực hiện dự án, không gia hạn thời gian sử dụng đất/ thuê đất, dự án thuộc diện chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư, hoặc trường hợp dự án thuộc diện thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai); đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định cập nhật hoặc đưa ra khỏi danh mục dự án đính kèm Kế hoạch theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



