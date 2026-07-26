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Màu sắc nội thất cá tính cho gia chủ yêu thích sự khác biệt

| | Bất động sản

Thay vì những màu sắc trung tính an toàn, gia chủ chọn màu tím nho cho căn hộ một phòng ngủ, từ đó tạo ra một thế giới cá nhân hóa không thể nhầm lẫn ở bất cứ đâu.

Nhà thiết kế đặt tên cho căn hộ là "Quả Nho Tím Nhã giữa lòng thành phố Eco" vì căn hộ sử dụng tông màu tím nho làm chủ đạo. Bên cạnh tông màu ít thấy, nhà thiết kế còn kết hợp với các màu tương phản như xanh, vàng,...để tạo ra một không gian vô cùng đặc biệt.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế: "Đây có thể không phải là xu hướng nội thất đang thịnh hành ở Việt Nam, nhưng nó có vẻ đẹp vượt thời gian, không chạy theo xu hướng. Căn hộ hai phòng ngủ khiến bạn không có cảm giác đang ở chung cư, không bị đồng hoá, không bị cơ bản hoá, thông dụng hoá như nhà chung cư đơn thuần."

Không gian bếp

Phòng khách và bàn ăn

Phòng ngủ

Theo Thúy Hiền

tienphong.vn

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