DIC Corp 'trắng' cổ đông lớn

Tuần qua, VN-Index giảm 101,34 điểm xuống 1.686,11 điểm. Thanh khoản tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 8 tuần qua. HNX-Index giảm 18,71 điểm và dừng tại 272,99 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 145,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.736 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 1,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 70 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 3,71 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 73 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 20-24/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 143,2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 3.734 tỷ đồng.

Không còn cổ đông lớn

Gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

DIC Corp hiện không còn cổ đông lớn, 100% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp vừa bị bán giải chấp 11.155.400 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 3,69% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21 -23/7.

Ngoài ra, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 2.094.900 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 1,24% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 22-24/7.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch DIC Corp, em gái ông Nguyễn Hùng Cường - bị bán giải chấp 1.065.100 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 1% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 21-22/7.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14,3 triệu cổ phiếu DIG. Sau khi bị bán giải chấp, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường không còn ai là cổ đông lớn tại DIC Corp.

Tại thời điểm 31/12/2025, DIC Corp chỉ có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Hùng Cường sở hữu 8,61% vốn điều lệ, còn lại 91,39% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ. Như vậy, DIC Corp hiện không còn cổ đông lớn, 100% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Lưu Hải Ca. Lý do miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ông Lưu Hải Ca được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Năm Bảy Bảy từ ngày 27/9/2021 tới nay, thay cho bà Nguyễn Quỳnh Hương.

Ở chiều ngược lại, NBB bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Bình đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) - công ty mẹ của Năm Bảy Bảy.

Bán 5 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu. Hiện, cổ phiếu TCM giảm hơn 40% trong vòng 1 năm qua và rơi về vùng thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Thành viên Hội đồng quản trị TCM đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu.

Ông Nghĩa sẽ bán lượng cổ phiếu TCM trên theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 23/7-21/0 để giảm tỷ lệ sở hữu. Ông Nghĩa đang nắm giữ hơn 11,44 triệu cổ phiếu TCM, tương đương 9,72% vốn. Nếu bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 6,44 triệu đơn vị, tương đương 5,47% vốn điều lệ. Ước tính, ông Nghĩa có thể thu về 87 tỷ đồng nếu bán hết cổ phiếu.

Ông Nguyễn Vinh An - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/7-24/8, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Vinh An sẽ nâng sở hữu tại NKG lên mức 1.609.238 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu NKG đã giảm gần 30% kể từ đầu năm. Tạm tính với mức thị giá này, ông Vinh An sẽ phải chi khoảng 10 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu NKG như đã đăng ký.

Mới đây, Thép Nam Kim đã hoàn tất đợt phát hành gần 45 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 44.987 cổ đông và tăng vốn điều lệ từ gần 4.476 tỷ đồng lên mức hơn 4.923 tỷ đồng.