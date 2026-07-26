Cung đường xuyên đại ngàn ở Huế vừa xây xong có gì đặc biệt?

Không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông, tuyến đường còn mở ra một cung đường cảnh quan mới giữa đại ngàn Trường Sơn. Tuyến băng qua nhiều khu vực rừng nguyên sinh, men theo các sườn núi cao với tầm nhìn rộng mở﻿. Nhiều đoạn đường được thiết kế ở cao trình lớn, mặt đường gần ngang với tán rừng tự nhiên phía taluy âm, tạo cảm giác như đang di chuyển giữa tầng cây xanh của núi rừng.