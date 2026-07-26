Cung đường xuyên đại ngàn ở Huế vừa xây xong có gì đặc biệt?
Không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai vùng núi phía Tây TP. Huế, tuyến giao thông Nam Đông - A Lưới vừa hoàn thành còn mở ra cung đường xuyên rừng Trường Sơn hùng vĩ, kết nối trực tiếp những khu vực trước đây vốn bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND TP. Huế đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng dự án đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3) sau hơn hai năm thi công.
Công trình có quy mô đầu tư 475 tỷ đồng, tạo nên trục giao thông xuyên qua dãy Trường Sơn, kết nối hai khu vực Nam Đông và A Lưới vốn lâu nay muốn qua lại phải theo hành trình đường bộ vòng xuống đồng bằng rồi ngược trở lại miền núi.
Theo người dân địa phương, trước đây muốn đi từ vùng núi Nam Đông sang A Lưới phải theo Tỉnh lộ 14B hoặc cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống đồng bằng, sau đó tiếp tục theo quốc lộ 49 ngược lên A Lưới. Quãng đường xa hơn 100 km khiến thời gian di chuyển kéo dài nhiều giờ.
Khi tuyến đường mới được đưa vào sử dụng, hành trình này được rút ngắn đáng kể. Từ Nam Đông đến khu vực A Lưới chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và kết nối sản xuất, khai thác tiềm năng du lịch giữa các địa phương miền núi phía Tây thành phố.
Không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông, tuyến đường còn mở ra một cung đường cảnh quan mới giữa đại ngàn Trường Sơn. Tuyến băng qua nhiều khu vực rừng nguyên sinh, men theo các sườn núi cao với tầm nhìn rộng mở. Nhiều đoạn đường được thiết kế ở cao trình lớn, mặt đường gần ngang với tán rừng tự nhiên phía taluy âm, tạo cảm giác như đang di chuyển giữa tầng cây xanh của núi rừng.
Vào những ngày thời tiết thuận lợi, từ nhiều vị trí trên tuyến có thể quan sát biển mây phủ kín các thung lũng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá thiên nhiên và săn mây.
Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Nam Đông và A Lưới 4 (huyện Nam Đông và A Lưới cũ), TP. Huế, giai đoạn 2023-2026. Công trình khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào cuối tháng 6 vừa qua.
Tuyến đường có tổng chiều dài 48,36 km, điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông, điểm cuối kết nối đường Hồ Chí Minh tại Km372+690 thuộc xã A Lưới 4. Trên tuyến xây dựng mới 3 cây cầu, sửa chữa 4 cầu hiện hữu, 211 cống các loại, 35 km rãnh thoát nước cùng nhiều hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống thiên tai.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, công trình không chỉ nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi phía Tây TP. Huế.
Với việc hình thành tuyến kết nối trực tiếp giữa Nam Đông và A Lưới, một "điểm nghẽn" giao thông tồn tại bao đời nay ở vùng Trường Sơn phía Tây Huế đã được tháo gỡ, đồng thời mở thêm một cung đường được đánh giá là đẹp và độc đáo bậc nhất giữa đại ngàn xứ Huế.
Theo
Tiền Phong
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