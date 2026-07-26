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Loạt dự án bất động sản TPHCM đủ điều kiện mở bán

| | Bất động sản

Dự án The Gió Riverside, Khu đô thị đường 3/2, Metro Star, Bcons Solary, Happy One Mori Complex Building, Khu đô thị Đại học Quốc tế, Khu du lịch lấn biển Cần Giờ… đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố danh sách các dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2026.

Theo đó, trong 7 tháng năm 2026, có 37 dự án được Sở Xây dựng TPHCM xác nhận đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, với tổng cộng 21.165 căn, tổng diện tích sàn hơn 1,7 triệu m2, tăng 133% so với năm 2025.

Các dự án thuộc Khu du lịch lấn biển Cần Giờ cũng được mở bán với hơn 2.000 căn nhà thấp tầng.

Trong tổng số bất động sản được mở bán, phân khúc căn hộ chung cư chiếm gần 80% với 30 dự án. Điển hình như The Gió Riverside tại phường Đông Hòa (Bình Dương cũ) 2.905 căn hộ, dự án OCC02 thuộc Khu đô thị đường 3/2 tại phường Rạch Dừa và Phước Thắng với 2.211 căn hộ, Bcons Solary (phường Tân Đông Hiệp) 1.451 căn, dự án tại số 360 Võ Nguyên Giáp (Metro Star) 1.177 căn, dự án Happy One Mori Complex Building 1.144 căn…

Ở phân khúc nhà ở xã hội có dự án CC1 (Eco Home 1), thuộc khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), với số lượng 340 căn, cũng đủ điều kiện mở bán.

Đối với phân khúc nhà ở thấp tầng, có 7 dự án đủ điều kiện mở bán với tổng cộng 6.299 căn. Trong đó, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư có 3.549 căn, các dự án thuộc Khu du lịch lấn biển Cần Giờ cũng được mở bán với hơn 2.000 căn nhà thấp tầng.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

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