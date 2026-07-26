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Phường Tây Tựu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3,5

| | Bất động sản

Ngày 25-7, UBND phường Tây Tựu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 trên địa bàn phường.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Sỹ Thắng; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các phòng, ban liên quan.

UBND phường Tây Tựu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội ký giao nhận mặt bằng triển khai dự án. Ảnh Thanh Tùng

Theo báo cáo, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, phường Tây Tựu đã hoàn thành 100% việc di chuyển mộ; tiếp nhận mặt bằng đạt 97% diện tích đất nông nghiệp; tiếp nhận 11/12 trường hợp đất phi nông nghiệp. Tại Cụm công nghiệp Lai Xá, đã tiếp nhận mặt bằng của 12/15 doanh nghiệp đang sử dụng đất, trong đó một số doanh nghiệp chủ động tháo dỡ, di dời các hạng mục nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án.

Đối với phần diện tích còn lại, UBND phường Tây Tựu cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành chủ trương thu hồi đất; đồng thời hoàn thiện các quy trình theo quy định để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cần thiết, bảo đảm tiến độ thành phố giao.

Tại hội nghị, UBND phường Tây Tựu đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tiếp nhận phần mặt bằng đã được bàn giao, sớm triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đồng thời, phường kiến nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã được phê duyệt; triển khai di chuyển các công trình ngầm, nổi theo quy định và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tháo dỡ, di dời để ổn định hoạt động sản xuất.

Đại biểu dư hội nghị. Ảnh Thanh Tùng

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND phường Tây Tựu trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Việc bàn giao mặt bằng là bước quan trọng, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai đồng bộ các hạng mục, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch.

Theo Xuân Sinh

Hà Nội Mới

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