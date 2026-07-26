Lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Theo Nghị quyết, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm phát triển phù hợp và thống nhất với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cùng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch có liên quan.

Mục tiêu của Chương trình là phát triển hệ thống đô thị Bắc Ninh theo định hướng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với không gian đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; là cực tăng trưởng kinh tế của khu vực miền Bắc và cả nước, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; phát triển hạ tầng logistics đa phương thức, kết nối hiệu quả các trung tâm đô thị lớn, tạo động lực phát triển cân bằng giữa các địa phương trong tỉnh.

Chương trình cũng xác định phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời bảo tồn và phát triển toàn diện, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển…

Về lộ trình phát triển đô thị, năm 2026, đô thị Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I. Hệ thống đô thị của tỉnh gồm 25 đô thị chuyển tiếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có 3 đô thị loại II gồm: Kinh Bắc, Bắc Giang và Từ Sơn; 22 đô thị loại III. Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng, công nhận thêm một số đô thị loại III tại các khu vực xã đủ điều kiện theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển đô thị.

Đến năm 2030, Bắc Ninh tiếp tục phát triển hệ thống đô thị với 8 đô thị loại II gồm: Kinh Bắc, Bắc Giang, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Gia Thuận và Hiệp Hòa; hình thành vùng đô thị hóa mở rộng với 4 đô thị phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II gồm: Tân Yên - Yên Thế, Lạng Giang - Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, cùng các đô thị loại III trong khu vực xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 65%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Chương trình đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống quy hoạch và nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời tập trung khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I còn chưa đạt đối với toàn tỉnh.