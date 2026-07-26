KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh với quy mô hơn 470 ha, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City ( tên thương mại: Handico Sunshine Metropolis City) được khởi công vào đầu tháng 2/2026 bởi liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land.

Với định hướng xây dựng khu đô thị đa mục tiêu hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, Bắc Thăng Long Urban City sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh gắn với định hướng đô thị theo giao thông công cộng (TOD), góp phần hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Bắc, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

KĐT Bắc Thăng Long Urban City nằm giữa vành đai 3 (kết nối cầu Thăng Long) và vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), trong hành lang phát triển của metro 4, 7, 9, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển tới Hồ Gươm, 10-15 phút tới Hồ Tây và 15 phút tới sân bay Nội Bài.

Ba trụ cột Sinh thái - Công nghệ - Văn hóa

Dự án dự kiến phát triển trên ba trụ cột Sinh thái - Công nghệ - Văn hóa, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng trong tiếp cận nhà ở và tạo nền tảng cho sinh kế bền vững.

Về Sinh thái , dự án có mật độ xây dựng không quá 25%, tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm gần 55%, tạo nền tảng cho một môi trường sống chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đây sẽ là KĐT đa mục tiêu tiên phong của Thủ đô với ba trụ cột chính về Sinh thái, Công nghệ và văn hoá

Về Công nghệ , dự án được định hướng là đô thị thông minh với hạ tầng số đồng bộ, ứng dụng bản đồ số GIS (Geographic Information System) trong quy hoạch, mô hình thông tin công trình BIM (Building Information Modeling) trong thiết kế và quản lý, cùng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kết hợp AI phục vụ vận hành đô thị.

Quy hoạch cũng phát triển theo mô hình TOD , tập trung các công trình cao tầng quanh các nhà ga, trạm trung chuyển trong bán kính 500m; đồng thời đầu tư nhiều giải pháp hạ tầng như đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện tại các bãi đỗ/tầng hầm, xe bus nội khu ứng dụng năng lượng sạch, hạ tầng chống ngập thông minh kết hợp hầm chứa nước mưa…

Trung tâm nghiên cứu R&D.

Về Văn hóa, dự án chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc Thăng Long - Hà Nội, tái hiện những di sản Hà Nội thông qua các không gian văn hóa cộng đồng, các tổ hợp giáo dục và đổi mới sáng tạo. Từ đó hình thành không gian sống văn minh, thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng con người XHCN trong kỷ nguyên mới.

Trường học liên cấp quốc tế.

Song hành với ba trụ cột phát triển là hệ sinh thái tiện ích và sinh kế tại chỗ , tích hợp đồng bộ trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm hành chính cùng hệ thống công viên, quảng trường và không gian mở ven sông. Quy hoạch hướng tới một đô thị đa chức năng, nơi cư dân có thể an cư, học tập, được hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi nghề để tạo lập sinh kế, góp phần hiện thực hóa chủ trương giãn dân khu vực nội đô, mở ra trục tăng trưởng chiến lược phía Bắc và giảm tải cho khu vực trung tâm.

Bệnh viện đa khoa quốc tế .

Căn hộ chất lượng cao của liên danh Sunshine Group giá dự kiến từ 4x triệu đồng/m2, góp phần bình ổn thị trường nhà ở

Dự án phát triển các căn hộ sinh thái theo tiêu chuẩn chất lượng cao, với thiết kế chú trọng tối ưu hóa thông gió và ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ 100% căn đều được bố trí logia hoặc ban công riêng, hướng tầm nhìn ra không gian sinh thái chung của toàn khu. Mặt bằng thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu công năng sử dụng, gia tăng diện tích thực tế cho cư dân. Đồng thời, hệ vật liệu hoàn thiện cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, độ bền và sử dụng lâu dài. Điểm đáng chú ý là, dù được định vị theo tiêu chuẩn chất lượng cao, các căn hộ tại dự án dự kiến có mức giá chỉ từ 4x triệu đồng/m2.

Sunshine Group sẽ phát triển hệ thống căn hộ chất lượng cao tại dự án đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City) tương đương chất lượng dòng sản phẩm Sunshine City của Tập đoàn này.

Với chất lượng được đầu tư bài bản cùng mặt bằng giá hợp lý, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và lấy giá trị thực làm nền tảng.