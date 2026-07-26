Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²

| | Bất động sản

UBND xã Phúc Thịnh, xã Thiên Lộc (Hà Nội) cùng liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng với Quy hoạch 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Dự án định hướng phát triển theo ba trụ cột Sinh thái - Công nghệ - Văn hóa, với giá căn hộ chất lượng cao dự kiến từ 4x triệu/m².

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 1.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh với quy mô hơn 470 ha, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City ( tên thương mại: Handico Sunshine Metropolis City) được khởi công vào đầu tháng 2/2026 bởi liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land.

Với định hướng xây dựng khu đô thị đa mục tiêu hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, Bắc Thăng Long Urban City sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh gắn với định hướng đô thị theo giao thông công cộng (TOD), góp phần hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Bắc, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 2.

KĐT Bắc Thăng Long Urban City nằm giữa vành đai 3 (kết nối cầu Thăng Long) và vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), trong hành lang phát triển của metro 4, 7, 9, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển tới Hồ Gươm, 10-15 phút tới Hồ Tây và 15 phút tới sân bay Nội Bài.

Ba trụ cột Sinh thái - Công nghệ - Văn hóa

Dự án dự kiến phát triển trên ba trụ cột Sinh thái - Công nghệ - Văn hóa, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng trong tiếp cận nhà ở và tạo nền tảng cho sinh kế bền vững.

Về Sinh thái , dự án có mật độ xây dựng không quá 25%, tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm gần 55%, tạo nền tảng cho một môi trường sống chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 3.

Đây sẽ là KĐT đa mục tiêu tiên phong của Thủ đô với ba trụ cột chính về Sinh thái, Công nghệ và văn hoá

Về Công nghệ , dự án được định hướng là đô thị thông minh với hạ tầng số đồng bộ, ứng dụng bản đồ số GIS (Geographic Information System) trong quy hoạch, mô hình thông tin công trình BIM (Building Information Modeling) trong thiết kế và quản lý, cùng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kết hợp AI phục vụ vận hành đô thị. 

Quy hoạch cũng phát triển theo mô hình TOD , tập trung các công trình cao tầng quanh các nhà ga, trạm trung chuyển trong bán kính 500m; đồng thời đầu tư nhiều giải pháp hạ tầng như đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện tại các bãi đỗ/tầng hầm, xe bus nội khu ứng dụng năng lượng sạch, hạ tầng chống ngập thông minh kết hợp hầm chứa nước mưa…

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 4.

Trung tâm nghiên cứu R&D.

Về Văn hóa, dự án chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc Thăng Long - Hà Nội, tái hiện những di sản Hà Nội thông qua các không gian văn hóa cộng đồng, các tổ hợp giáo dục và đổi mới sáng tạo. Từ đó hình thành không gian sống văn minh, thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng con người XHCN trong kỷ nguyên mới.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 5.

Trường học liên cấp quốc tế.

Song hành với ba trụ cột phát triển là hệ sinh thái tiện ích và sinh kế tại chỗ , tích hợp đồng bộ trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm hành chính cùng hệ thống công viên, quảng trường và không gian mở ven sông. Quy hoạch hướng tới một đô thị đa chức năng, nơi cư dân có thể an cư, học tập, được hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi nghề để tạo lập sinh kế, góp phần hiện thực hóa chủ trương giãn dân khu vực nội đô, mở ra trục tăng trưởng chiến lược phía Bắc và giảm tải cho khu vực trung tâm.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 6.

Bệnh viện đa khoa quốc tế .

Căn hộ chất lượng cao của liên danh Sunshine Group giá dự kiến từ 4x triệu đồng/m2, góp phần bình ổn thị trường nhà ở

Dự án phát triển các căn hộ sinh thái theo tiêu chuẩn chất lượng cao, với thiết kế chú trọng tối ưu hóa thông gió và ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ 100% căn đều được bố trí logia hoặc ban công riêng, hướng tầm nhìn ra không gian sinh thái chung của toàn khu. Mặt bằng thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu công năng sử dụng, gia tăng diện tích thực tế cho cư dân. Đồng thời, hệ vật liệu hoàn thiện cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, độ bền và sử dụng lâu dài. Điểm đáng chú ý là, dù được định vị theo tiêu chuẩn chất lượng cao, các căn hộ tại dự án dự kiến có mức giá chỉ từ 4x triệu đồng/m2.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 7.

Sunshine Group sẽ phát triển hệ thống căn hộ chất lượng cao tại dự án đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City) tương đương chất lượng dòng sản phẩm Sunshine City của Tập đoàn này.

Với chất lượng được đầu tư bài bản cùng mặt bằng giá hợp lý, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và lấy giá trị thực làm nền tảng.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến mức giá căn hộ chất lượng cao từ 4x triệu đồng/m²- Ảnh 8.

Dự kiến, mức giá căn hộ sinh thái chất lượng cao do Sunshine Group phát triển tại dự án chỉ từ 4x triệu đồng/m².

Ánh Dương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Xuân Trường được tỉnh Sơn La gợi ý khảo sát Mộc Châu để làm dự án du lịch tâm linh

Tỷ phú Xuân Trường được tỉnh Sơn La gợi ý khảo sát Mộc Châu để làm dự án du lịch tâm linh Nổi bật

Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện

Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện Nổi bật

Hà Nội phê duyệt hàng chục dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

Hà Nội phê duyệt hàng chục dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

14:18 , 26/07/2026
Di dời cảng khỏi trung tâm TPHCM: Bước đi chiến lược để tái cấu trúc đô thị

Di dời cảng khỏi trung tâm TPHCM: Bước đi chiến lược để tái cấu trúc đô thị

11:58 , 26/07/2026
Phường Tây Tựu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3,5

Phường Tây Tựu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3,5

11:32 , 26/07/2026
Lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

11:13 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên