Khách hàng chính thức nhận bàn giao nhà phố châu Âu tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Với tổng diện tích quy hoạch khoảng 77 ha với gần 2.500 căn nhà phố thương mại , Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang từng bước hiện thực hóa diện mạo của một khu đô thị hàng hiệu đồng bộ ngay gần trục Tây Thăng Long.

Sau thời gian thi công, những sản phẩm đầu tiên đã chính thức được bàn giao tới tay khách hàng, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông nội khu, cảnh quan, điện nước và tiện ích đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cư dân.

Hạ tầng tiện ích cảnh quan của dự án cơ bản đã hoàn thành .

Tại chương trình, các khách hàng trực tiếp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, tham quan khu đô thị và hoàn tất quy trình nhận nhà. Nhiều chủ nhân cũng nhận được những phần quà giá trị thông qua chương trình bốc thăm may mắn.

Vượt trội về chất lượng, vật liệu và thiết kế

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Cao Cường, Giám đốc Kinh doanh Dự án, nhấn mạnh Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences không đơn thuần kiến tạo nhà phố, mà hướng tới xây dựng một "di sản" với chất lượng xây dựng vượt trội, kiến trúc châu Âu tinh xảo và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Ông cho rằng khi các công trình hạ tầng trọng điểm phía Tây Hà Nội lần lượt hoàn thiện, những giá trị nội tại của dự án sẽ tiếp tục được cộng hưởng, mở rộng dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Định hướng đó được hiện thực hóa ngay trong tổng quy hoạch toàn khu. Các căn nhà phố có diện tích sàn xây dựng từ 150 m² đến gần 600 m² , thiết kế 4–5 tầng với công năng linh hoạt, cho phép kết hợp không gian kinh doanh ở tầng dưới và không gian sinh hoạt riêng tư ở các tầng trên.

Mặt ngoài công trình được hoàn thiện đồng bộ bằng hệ vật liệu cao cấp như cửa gỗ kết hợp kính cường lực, cửa sổ kính hộp Low-E, lan can nhôm hoặc gang đúc sơn tĩnh điện, bậc tam cấp ốp đá Ivory Astoria cùng hệ vỉa hè lát đá chống trượt theo tiêu chuẩn châu Âu, tạo nên diện mạo sang trọng và bền vững.

Là một trong những khách hàng nhận bàn giao đầu tiên, chị P.T.N. (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất vui khi được nhận nhà đúng như kỳ vọng. Thực tế, chất lượng hoàn thiện và thiết kế vượt trội đều khiến tôi hài lòng. Tôi kỳ vọng đây sẽ vừa là nơi an cư, vừa là địa điểm kinh doanh thuận lợi cho gia đình trong thời gian tới”.

Khánh hàng hào hứng nhận bàn giao nhà phố.

Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các tài sản hiện hữu, có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ngay. Không chỉ trực tiếp nhận nhà, những cư dân đầu tiên còn đánh dấu khu đô thị bước vào giai đoạn vận hành thực tế, từng bước hình thành cộng đồng cư dân cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh sôi động ngay trong nội khu.

Dự án bàn giao đi vào vận hành từng bước hình thành nhịp sinh hoạt, kinh doanh sôi động.

Hưởng lợi từ cú hích hạ tầng phía Tây Hà Nội

Song song với tiến độ dự án, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn đón lợi thế lớn từ quá trình tăng tốc đầu tư hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội, khi kết nối trực tiếp với Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3.5, Vành đai 4, tuyến Metro số 3 và số 4, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà cùng tuyến đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Nhà phố thiết kế thông minh, vừa an cư vừa kinh doanh.

Trong đó, Đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông xe năm 2027; tuyến Metro số 3 chính thức được Thành ủy Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2030, mở rộng khả năng kết nối từ dự án tới khu vực lõi trung tâm, tạo lực hút cho làn sóng dịch chuyển cư dân về phía Tây.

Nhờ đó, các thương chủ sở hữu nhà phố có thêm lợi thế đón đầu nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cho thuê. Sở hữu sản phẩm tại thời điểm này là cơ hội “vàng” để nắm giữ một tài sản đã hiện hữu, có khả năng khai thác ngay với mức giá hấp dẫn.

Hình ảnh một không gian phòng khách tại nhà phố dự án.

Hiện nay, dự án đang triển khai loạt chính sách ưu đãi như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200, chiết khấu tới 11,5% cùng nhiều quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS.

Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS. Đặc biệt, thông qua ứng dụng NobleX Hub (NobleX App), khách hàng trải nghiệm quy trình xét duyệt vay mua nhà số hóa hoàn toàn, thời gian chấp thuận hồ sơ nguyên tắc rút gọn dưới 3 phút.