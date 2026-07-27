Không cần áp "lợi nhuận định mức"

Theo HoREA, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) hiện quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được tính giá bán, giá thuê mua, giá thuê trên cơ sở bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí và cộng với lợi nhuận định mức.

Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng không cần thiết phải quy định cụ thể "lợi nhuận định mức" đối với loại hình dự án này.

HoREA kiến nghị bỏ quy định về 'lợi nhuận định mức' với nhà ở thương mại giá phù hợp. Ảnh minh hoạ.

Thay vào đó, HoREA kiến nghị quy định theo hướng chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận theo quy định của pháp luật và Điều 36 của dự thảo Luật, đồng thời để doanh nghiệp tự xác định mức lợi nhuận phù hợp với năng lực của mình.

Theo HoREA, giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở thương mại giá phù hợp nên được xác định theo nguyên tắc bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản chi phí theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định liên quan, cộng với lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA phân tích, khi Nhà nước đã quy định mức giá bán, giá thuê mua, giá thuê tối đa thì bản thân cơ chế này đã tạo ra giới hạn đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong khi đó, mỗi doanh nghiệp có năng lực tài chính, trình độ quản trị và khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ khác nhau. Những doanh nghiệp quản trị tốt, tiết giảm được chi phí và giảm giá thành xây dựng vẫn có thể đạt mức lợi nhuận kỳ vọng dù bị khống chế giá bán tối đa.

"Vì vậy, việc tiếp tục quy định thêm lợi nhuận định mức là không cần thiết", ông Châu nói.

Đề xuất tự thoả thuận giá bán theo khung giá của địa phương

Bên cạnh kiến nghị trên, HoREA cũng đề xuất bổ sung quy định về cơ chế xác định giá bán, giá thuê mua và giá thuê nhà ở thương mại giá phù hợp.

Cụ thể, Hiệp hội kiến nghị quy định theo hướng giá bán, giá thuê mua, giá thuê tối đa (đã bao gồm kinh phí bảo trì) sẽ do chủ đầu tư và người mua, thuê mua, thuê thỏa thuận nhưng phải nằm trong khung giá do UBND cấp tỉnh ban hành.

Hiệp hội đề xuất chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp tự thoả thuận giá bán với người mua theo khung giá của địa phương.

Hiệp hội cũng nhận thấy, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách “ưu đãi” chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp và mời gọi doanh nghiệp hưởng ứng nhưng không “ép buộc” doanh nghiệp tham gia, mà doanh nghiệp chỉ tham gia trên cơ sở tự nguyện.

Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tham gia hoặc không tham gia các dự án nhà ở thương mại giá phù hợp theo chiến lược đầu tư kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, HoREA khuyến nghị các doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng sang phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị.

Theo Hiệp hội, doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc chủ động đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp theo cơ chế thị trường mà không nhất thiết phải nhận các ưu đãi này.

Thực tế, một số doanh nghiệp đã theo đuổi mô hình nhà ở giá phù hợp trong nhiều năm. Đơn cử, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã phát triển 8 dự án nhà ở thương mại giá phù hợp mang thương hiệu EHome trong khoảng 20 năm qua.

Trong khi đó, Công ty TNHH Lê Thành đã đầu tư khoảng 3.000 căn nhà ở thương mại giá phù hợp cho thuê dài hạn 49 năm và 930 căn nhà ở xã hội cho thuê bằng nguồn vốn tư nhân. Điểm chung của các doanh nghiệp này là chủ động tạo lập quỹ đất dự án.