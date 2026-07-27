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Công an xác minh một lãnh đạo doanh nghiệp có dấu hiệu lừa bán căn hộ NƠXH tại Hải Phòng

| | Bất động sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ việc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan một giám đốc doanh nghiệp đặt trụ sở trên địa bàn phường Thành Đông về hành vi mua bán căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp sổ đỏ.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh nguồn tin tội phạm đối với vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra phường Thành Đông trong khoảng thời gian năm 2025-2026.

Tòa nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu, phường Thành Đông (TP Hải Phòng). Ảnh: CAHP

Cụ thể, CQĐT đang xác minh, làm rõ các hành vi mua bán căn hộ chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định vụ việc có liên quan đến L.Q.H - người đại diện pháp luật của một công ty có trụ sở thuộc phường Thành Đông.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch, chuyển tiền, giao tài sản cho H. hoặc doanh nghiệp này thì phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Theo Nguyễn Hoàn

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