Đường băng số 2 sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích

Ngày 27/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi công hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ 2.