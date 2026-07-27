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Đường băng số 2 sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích

| | Bất động sản

Sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn, dự kiến cuối tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành.

Đường cất hạ cánh thứ 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhìn từ trên cao (ảnh C.P).

Ngày 27/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi công hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ 2.

ACV cho biết thêm, hiện liên danh nhà thầu đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu thi công gói thầu; đồng thời tập trung thi công hệ thống thoát nước, đường công vụ, đúc các kết cấu bê tông phục vụ giai đoạn hoàn thiện.

Dự kiến, từ tháng 8 tới, nhà thầu bắt đầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị tại đường cất hạ cánh thứ 2.

Sân bay Long Thành có 2 đường cất hạ cánh. Đến nay đường cất hạ cánh thứ nhất đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và thực hiện các chuyến bay kỹ thuật từ tháng 12/2025 (ảnh: C.P).

Đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành dài 4 km, rộng 75 m, được xây dựng song song với đường cất hạ cánh thứ nhất. Cả 2 đường cất hạ cánh đều có thể tiếp nhận các loại máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay.

Công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục phụ trợ tại đường băng thứ hai.

Theo ACV, dự kiến từ tháng 9 năm nay, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm trang thiết bị nhà ga và đến tháng 12 năm nay đưa vào khai thác thương mại.

Theo Văn Quân

Tiền Phong

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