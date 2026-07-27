Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD vừa có diễn biến mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được triển khai theo 2 hợp phần chính gồm giải phóng mặt bằng tuyến chính và đầu tư các khu tái định cư, bảo đảm đồng bộ về tiến độ, tránh phát sinh chậm trễ do thiếu quỹ đất bố trí tái định cư.

Đối với tuyến chính, các ban quản lý dự án của tỉnh sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2026-2028 trên cơ sở hồ sơ thiết kế và mốc giải phóng mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền bàn giao.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027 tập trung hoàn thành kiểm đếm, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên toàn tuyến; đồng thời triển khai các phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Giai đoạn 2027-2028 sẽ thực hiện chi trả bồi thường, thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến, phù hợp với tiến độ thi công. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính trước quý IV/2028.

Đối với các khu tái định cư, Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay từ giai đoạn đầu, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đồng thời triển khai xây dựng các khu tái định cư. Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu sẽ được hoàn thiện trước khi thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc diện di dời.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các địa phương có tuyến đường sắt đi qua, Bộ Xây dựng và chủ đầu tư để triển khai, hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung liên quan, bảo đảm hoàn thiện kịp thời hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường quản lý đất đai và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các ban quản lý dự án của tỉnh được giao làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư, thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các sở, ngành, địa phương để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.