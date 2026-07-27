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HoREA đề xuất thêm trường hợp được mua nhà ở giá phù hợp

| | Bất động sản

HoREA vừa đề xuất bổ sung trường hợp ngoại lệ cho phép người mua nhà ở thương mại giá phù hợp được bán lại căn nhà trong thời hạn 5 năm.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó đề nghị bỏ quy định tại khoản 1 Điều 31 về việc người đã được hưởng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội thì không được mua, thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp.

Theo HoREA, mục tiêu của chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp là đáp ứng nhu cầu nhà ở của hai nhóm đối tượng gồm người có thu nhập trung bình và người có thu nhập thấp tại đô thị không đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong bối cảnh thị trường đang thiếu nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của các nhóm này.

HoREA đề xuất thêm trường hợp được mua nhà ‘giá phù hợp’. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng không nên quy định người đã được hưởng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội thì không được mua, thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp.

Lý do là hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội còn rất hạn chế, người dân có thể phải chờ nhiều năm mới đến lượt được mua.

Bên cạnh đó, trên thực tế có những trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng có thêm nguồn tài chính từ người thân, bạn bè hoặc các nguồn bổ sung khác nên có nhu cầu và khả năng mua nhà ở thương mại giá phù hợp.

Theo HoREA, việc cho phép nhóm đối tượng này mua, thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ vừa giảm gánh nặng hỗ trợ của Nhà nước, vừa giảm số lượng người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, qua đó giảm áp lực đối với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Sau khi đã sở hữu nhà ở thương mại giá phù hợp, những người này cũng không còn thuộc đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội .

Đối với quy định hạn chế chuyển nhượng, Hiệp hội đồng tình với việc người mua không được bán lại nhà ở thương mại giá phù hợp trong vòng 5 năm nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách, bảo đảm đúng đối tượng có nhu cầu nhà ở thực

Tuy nhiên, đơn vị này đề nghị bổ sung ngoại lệ đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật, cho phép bán lại trong 5 năm, bảo đảm tính nhân văn và có lý có tình.

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

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