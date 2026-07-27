Bắt đầu hiệu chuẩn đường băng số 2 sân bay Phú Quốc

Những ngày cuối tháng 7, các kỹ sư trên đường băng số 2 sân bay Phú Quốc liên tục kiểm tra từng cụm đèn, đo cường độ sáng, hướng chiếu, nguồn điện và khả năng vận hành đồng bộ.

Sau khi hoàn tất công tác hiệu chỉnh, hệ thống sẽ được kiểm nghiệm thực tế thông qua chuyến bay hiệu chuẩn trước khi hoàn thiện hồ sơ đưa công trình vào khai thác.

Đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay quốc tế Phú Quốc lên đèn sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên.

Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc được đầu tư mới, dài 3,3km, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay thân rộng như B787, A350 và tương đương. Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng thi công.

Để đạt tiến độ này, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, huy động tối đa nhân lực và thiết bị.

Việc triển khai gặp nhiều thách thức do toàn bộ máy móc siêu trường, siêu trọng cùng vật liệu chuyên dụng đều phải vận chuyển bằng đường biển, trong khi điều kiện thời tiết trên đảo thường xuyên xuất hiện mưa lớn, giông lốc. Quá trình thi công vẫn phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và duy trì hoạt động khai thác của sân bay hiện hữu.

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ APEC 2027.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 27/7, sẽ kiểm tra toàn diện độ chính xác của các thiết bị dẫn đường, đèn hiệu và hệ thống hỗ trợ hạ cánh.

Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết, đường cất hạ cánh số 2 là một hạng mục trong dự án nâng cấp, mở rộng sân bay. Về lâu dài, công suất sân bay được định hướng nâng lên 50 triệu hành khách mỗi năm . Đường băng số 2 đưa vào khai thác giúp hoàn thiện năng lực hạ tầng hàng không chuẩn bị cho APEC 2027.