Soi giải pháp thiết kế hoàn hảo cho căn 2 PN tại Sunshine River Park giữa tâm điểm Tây Hồ Tây

Đón đúng nhu cầu này, Sunshine River Park (Phú Thượng, Tây Hồ Tây) mang đến quỹ căn 2 PN có diện tích tim tường đa dạng từ 69,8m² đến 87,1m². Không chỉ tối ưu quy mô sử dụng, dòng sản phẩm còn được phát triển trên nền tảng thiết kế thông minh cùng hệ tiện ích chuẩn resort và chính sách tài chính linh hoạt, tạo nên lời giải hiếm hoi kết hợp giữa nhu cầu an cư chất lượng và khả năng khai thác dòng tiền lâu dài.

Thiết kế thông minh đa dạng layout nâng tầm trải nghiệm sống

Một trong những điểm khác biệt của Sunshine River Park nằm ở tư duy thiết kế tổng thể thay vì chỉ tối ưu từng căn hộ riêng lẻ. Toàn bộ hệ thống thang máy và kỹ thuật được gom về trục lõi trung tâm, kết hợp hành lang dạng xương cá tỏa ra các hướng. Giải pháp này giúp hạn chế tối đa diện tích giao thông, loại bỏ các góc khuất thường gặp tại chung cư cao tầng, đồng thời gia tăng số lượng căn góc và đảm bảo hầu hết các căn hộ đều sở hữu ít nhất hai mặt thoáng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và gió tự nhiên.

Không chỉ đa dạng về diện tích, căn hộ 2 PN tại đây được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của gia đình hiện đại với nhiều phương án layout tối ưu. Có nhóm layout ưu tiên tối đa công năng khi loại bỏ gần như toàn bộ diện tích thừa, không tạo hành lang cụt hay góc chết, đồng thời phân tách rõ khu sinh hoạt và nghỉ ngơi bằng hành lang rộng khoảng 1,1-1,4m để tăng sự riêng tư và hạn chế tiếng ồn. Có nhóm nổi bật với hệ song logia, mang đến hai hướng nhìn cùng hai luồng gió đối lưu độc lập cho từng phòng ngủ.

Với các căn có diện tích nhỏ gọn, kiến trúc sư đẩy khối phòng ngủ lùi sâu về phía sau để tăng khả năng cách âm, đồng thời gom bếp, hai nhà vệ sinh về một góc nhằm tối ưu đường ống kỹ thuật. Ban công phòng khách mở ra tầm nhìn hướng về hệ cảnh quan cây xanh và thác nước nội khu.

Không gian phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên với góc nhìn khoáng đạt tại căn hộ 2 PNSunshine River Park.

Đáng chú ý, nhóm layout chiếm khoảng 21% quỹ căn được bố trí bếp ở trung tâm như một vùng đệm kết nối các không gian, trong khi phòng khách mở rộng theo hệ kính lớn và hai ban công độc lập giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, nhóm các căn góc khéo léo biến những khoảng vát của công trình thành hệ bếp kết nối logia phụ để tăng khả năng thông gió tự nhiên, đồng thời tận dụng lợi thế đầu hồi để phòng ngủ chính sở hữu hai mặt thoáng và tầm nhìn panorama rộng mở.

Không gian sống chuẩn resort giữa Tây Hồ Tây

Bên cạnh không gian sống linh hoạt, cư dân Sunshine River Park còn được tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp theo phong cách "urban resort" trải dài từ tầng trệt đến tầng mái. Nổi bật là hệ sinh thái mặt nước uốn lượn cùng thác tràn đa tầng, bể bơi vô cực Infinity Pool và vườn trên không Sky Garden. Tại tầng 25, tổ hợp wellness hiện đại mang đến không gian thư giãn với khu xông hơi, bể sục riêng tư, trong khi Sky Bar trên tầng mái là nơi lý tưởng để ngắm thành phố về đêm. Toàn bộ hệ tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Đòn bẩy hạ tầng và chính sách tài chính linh hoạt

Sức hút của dòng căn hộ 2 PN tại Sunshine River Park còn đến từ bệ phóng hạ tầng bứt phá. Với vị trí ngay lõi Tây Hồ Tây, trung tâm hành chính, tài chính và ngoại giao mới của Thủ đô và kế cận Ciputra – cộng đồng cư dân quốc tế đến từ khoảng 80 quốc gia, dự án thừa hưởng nguồn cầu thuê cao cấp ổn định, có khả năng chi trả cao. Theo khảo sát năm 2026 của HanoiRealEstate, giá thuê căn hộ tại Ciputra và khu vực lân cận đạt 18-28 triệu đồng/tháng với căn studio, 1-2 PN và 25-45 triệu đồng/tháng với căn 2-3 phòng ngủ, tạo nền tảng khai thác dòng tiền hấp dẫn.

Không dừng ở đó, Sunshine River Park chỉ cách Hồ Tây 5-10 phút, trung tâm Hà Nội 15 phút và sân bay Nội Bài khoảng 20 phút. Khi cầu Tứ Liên và Metro số 2 đi vào vận hành, lợi thế kết nối sẽ tiếp tục được nhân lên, giúp gia tăng giá trị của một tài sản vừa dễ khai thác, vừa có dư địa tăng giá bền vững trong dài hạn.

Sunshine River Park với quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và 1 tầng tum mỗi tòa sở hữu tầm nhìn trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Bên cạnh thiết kế tối ưu, căn hộ 2 PN tại Sunshine River Park còn gia tăng sức hút nhờ chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng được HDBank hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và cam kết lãi suất không vượt quá 8% trong 24 tháng tiếp theo. Đồng thời, dự án áp dụng mức chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm hoặc 4% theo tiến độ chuẩn, tặng 36 tháng phí quản lý tiêu chuẩn 5 sao cùng nhiều ưu đãi từ chương trình NobleX Home+. Đặc biệt, thông qua NobleX Hub, khách hàng có thể trải nghiệm quy trình vay mua nhà được số hóa hoàn toàn, thời gian phê duyệt nguyên tắc chỉ còn dưới 3 phút.