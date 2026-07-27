Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ

Hai khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn, có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng, dự kiến được TP.HCM sử dụng để thanh toán đối ứng cho dự án cầu Cần Giờ theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Phần giá trị còn lại của dự án sẽ được thanh toán từ ngân sách thành phố.

Theo phương án điều chỉnh vừa được thông qua, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị khoảng 4.111 tỷ đồng. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy khu đất sở hữu vị trí đắc địa với bốn mặt tiền gồm các tuyến đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công trường Mê Linh.

Khu đất còn nằm sát bờ sông Sài Gòn, cách bến du thuyền Bạch Đằng và khu vực cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang thi công chỉ vài bước chân.

Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất hiện được hệ thống nhà hàng Rạn Biển thuê lại, cải tạo để đưa vào hoạt động kinh doanh. Một phần diện tích phía đối diện Công trường Mê Linh đang được tận dụng làm bãi giữ xe máy và ô tô.

Khu đất còn lại nằm tại số 8-12 Lê Duẩn, có diện tích hơn 4.800 m², được định giá khoảng 3.422 tỷ đồng. Đây là tài sản công do UBND TP.HCM quản lý và nằm ở vị trí trung tâm với các mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng.

Theo ghi nhận, khu đất hiện được quây tôn, bên trong đang được sử dụng làm bãi giữ ô tô và xe máy.

Tổng giá trị của hai khu đất tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ, có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ.

Phần giá trị còn lại, khoảng 3.738 tỷ đồng, dự kiến sẽ được TP.HCM thanh toán bằng ngân sách sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất. Việc chi trả này dự kiến được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo UBND TP.HCM, việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án cầu Cần Giờ được thực hiện trên cơ sở cập nhật giá thị trường, dự báo biến động giá đất trong thời gian triển khai dự án, đồng thời nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và hạn chế thất thoát ngân sách.

Trước đó, ngày 19/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

So với trước đó, dự án có một số điều chỉnh. Trong đó, phương án thanh toán cho nhà đầu tư được đổi theo hướng chỉ còn sử dụng 2 khu đất tại trung tâm thành phố, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng. Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng.

Với phương án tài chính mới, giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng).

Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.

Phương án trên thay thế phương án trước đây sử dụng 3 khu đất gồm số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 152 Trần Phú với tổng giá trị khoảng 9.773 tỷ đồng. Sau khi rà soát, khu đất 152 Trần Phú được đưa ra khỏi danh mục thanh toán, khiến tổng giá trị quỹ đất giảm khoảng 2.240 tỷ đồng.