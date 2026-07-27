Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ
Hai khu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM, tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng, dự kiến được dùng thanh toán đối ứng dự án cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT.
- 27-07-2026Bỏ công chứng bất động sản: Kiểm soát rủi ro bằng cách nào?
- 27-07-2026Thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh có siêu tổ hợp nghỉ dưỡng đầu tiên quy tụ loạt loạt tên tuổi InterContinental, JW Marriott, Sofitel...
Trước đó, ngày 19/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).
So với trước đó, dự án có một số điều chỉnh. Trong đó, phương án thanh toán cho nhà đầu tư được đổi theo hướng chỉ còn sử dụng 2 khu đất tại trung tâm thành phố, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng. Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng.
Với phương án tài chính mới, giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng).
Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.
Phương án trên thay thế phương án trước đây sử dụng 3 khu đất gồm số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 152 Trần Phú với tổng giá trị khoảng 9.773 tỷ đồng. Sau khi rà soát, khu đất 152 Trần Phú được đưa ra khỏi danh mục thanh toán, khiến tổng giá trị quỹ đất giảm khoảng 2.240 tỷ đồng.
VTC News