Thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh có siêu tổ hợp nghỉ dưỡng đầu tiên quy tụ loạt loạt tên tuổi InterContinental, JW Marriott, Sofitel...

Tập đoàn Alphanam vừa chính thức ra mắt quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu mang tên Alphora Muong Hoa, được giới thiệu là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn hàng đầu châu Á. Dự án tọa lạc tại trung tâm thung lũng Mường Hoa - khu vực được xem là "trái tim" du lịch Sa Pa.

Alphora Muong Hoa có quy mô 83 ha, quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng quốc tế trong cùng một quần thể, gồm: The Residences at InterContinental Sapa Resort, InterContinental Sapa Resort, Sofitel Sapa Hotel & Residences, JW Marriott Sapa Resort & Spa, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott Sapa và Holiday Inn Sapa Resort.

Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu quốc tế, dự án còn phát triển bộ sưu tập biệt thự giới hạn ON 39 Villas trên khu đất rộng hơn 26.000 m2, với tổng diện tích xây dựng hơn 21.136 m2. Sản phẩm gồm các biệt thự từ 3 đến 5 phòng ngủ.

Bộ sưu tập biệt thự ON 39 VILLAS được thiết kế theo phong cách Zen Á Đông.

Alphora Muong Hoa được thiết kế bởi nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch nghỉ dưỡng. Trong đó có Bill Bensley - kiến trúc sư người Mỹ được mệnh danh là "Ông hoàng resort", người đứng sau nhiều công trình nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới. Theo Alphanam, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bản địa để đưa những nét đặc trưng của Sa Pa vào từng thiết kế của dự án.

Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo - là một trong 10 kiến trúc sư hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các công trình giàu tính biểu tượng và gắn chặt với bối cảnh văn hóa bản địa.

Alphora Muong Hoa được thiết kế bởi nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực kiến trúc.

Nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Sa Pa có nền nhiệt trung bình 15-18 độ C và khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhờ điều kiện tự nhiên này, điểm đến đang trở thành một trong những lựa chọn tránh nóng nổi bật tại châu Á. Trên nền tảng du lịch Trip.com, Sa Pa được xếp cùng những điểm đến nổi tiếng về khí hậu ôn hòa mùa hè như Nội Mông, Sapporo (Nhật Bản) và Vân Nam (Trung Quốc). Sức hút của Sa Pa cũng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Mới đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveller đã đưa Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trước đó, năm 2024, Time Out cũng bình chọn Sa Pa là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng "du lịch chậm" đang ngày càng được ưa chuộng. Thị trấn vùng cao gây ấn tượng với không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm núi non, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking, kết hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, Sa Pa còn được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được triển khai. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 sân bay mới, trong đó Cảng hàng không Sa Pa được định hướng trở thành sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến Sa Pa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thu hút đầu tư. Song song với đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng nhiều dự án giao thông liên vùng cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối của khu vực. Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030 Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới. Trong đó, Cảng hàng không Sa Pa với quy mô dự kiến đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, sẽ là sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế vào tỉnh Lào Cai.﻿

Nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Sa Pa có nền nhiệt trung bình 15-18 độ C và khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhờ điều kiện tự nhiên này, điểm đến đang trở thành một trong những lựa chọn tránh nóng nổi bật tại châu Á. Trên nền tảng du lịch Trip.com, Sa Pa được xếp cùng những điểm đến nổi tiếng về khí hậu ôn hòa mùa hè như Nội Mông, Sapporo (Nhật Bản) và Vân Nam (Trung Quốc).

Sức hút của Sa Pa cũng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Mới đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveller đã đưa Sa Pa vào danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trước đó, năm 2024, Time Out cũng bình chọn Sa Pa là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới.

Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng "du lịch chậm" đang ngày càng được ưa chuộng. Thị trấn vùng cao gây ấn tượng với không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng gồm núi non, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking, kết hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, Sa Pa còn được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được triển khai. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 sân bay mới, trong đó Cảng hàng không Sa Pa được định hướng trở thành sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến Sa Pa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thu hút đầu tư.

Song song với đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng nhiều dự án giao thông liên vùng cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối của khu vực.

Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, trước năm 2030 Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới. Trong đó, Cảng hàng không Sa Pa với quy mô dự kiến đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, sẽ là sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế vào tỉnh Lào Cai.﻿