Vì sao phiên bản Signature Edition tại Khải Hoàn Imperial thu hút sự chú ý?

Ở phân khúc căn hộ hạng sang, giá trị của một phiên bản giới hạn không nằm ở số lượng sản phẩm hay tên gọi của từng giai đoạn, mà ở quá trình tinh tuyển. Theo đó, mỗi căn hộ phải hội tụ những giá trị riêng, khó tái tạo hay sao chép. Đây mới là những tiêu chí được nhiều khách hàng quan tâm nhất.

Trên tinh thần ấy, Khải Hoàn Imperial giới thiệu Signature Edition – phiên bản căn hộ được tinh tuyển từ những giá trị nổi bật của dự án. Đây được xem là sự chọn lọc có chủ đích, từ quỹ căn, tầm view, bố cục không gian, tiêu chuẩn bàn giao cho đến giải pháp tài chính "may đo" nhằm mang đến sự khác biệt và "duy nhất" cho người mua. Mỗi căn hộ đều hội tụ những lợi thế hiếm có, tạo nên giá trị độc bản khó lặp lại, hoàn toàn khác biệt và giá trị bền vững theo thời gian.

Signature Edition và những giá trị được tinh tuyển

Nền tảng đầu tiên tạo nên giá trị của Signature Edition là vị trí đắc địa tại trung tâm đô thị Thuận An - cực tăng trưởng chiến lược mới của Đông Bắc TP.HCM. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, cách ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn 400m, liền kề sân golf Sông Bé, các khu công nghiệp Việt Hương, VSIP 1. Đây được xem là một trong những vị trí đắt giá bậc nhất tại khu vực trung tâm đô thị Thuận An, nơi tập trung đông đảo cư dân là giới doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vị trí này giúp Khải Hoàn Imperial hưởng lợi trực tiếp từ mô hình TOD cùng hệ tiện ích hiện hữu tại khu vực. Theo đó, metro và hạ tầng giao thông hiện đại rút ngắn thời gian kết nối, trong khi hệ thống thương mại - dịch vụ, giáo dục và y tế quốc tế đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hằng ngày, tạo nền tảng cho một giá trị bền vững và duy trì sức hút trong dài hạn.

Thiết kế Modern Neo-Classic với layout tối ưu công năng cùng tiêu chuẩn bàn giao hạng sang góp phần hoàn thiện giá trị phiên bản căn hộ Signature Edition tại Khải Hoàn Imperial

Signature Edition còn sở hữu tầm view panorama đa hướng - một trong những giá trị hữu hạn và không thể thiếu của một bất động sản hạng sang.

Nổi bật là golf view với khoảng xanh rộng mở, mang lại cảm giác thư thái giữa lòng đô thị sầm uất. Hướng nhìn về AEON Mall Canary và metro phản ánh nhịp sống hiện đại, sôi động cùng lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện. Trong khi đó, các hướng nhìn xa về sông Sài Gòn, Quốc lộ 13 hay trung tâm đô thị Thuận An cho phép chủ nhân phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh, từ dòng chảy thiên nhiên đến nhịp vận động của đô thị.

Tầm view khác biệt không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn là yếu tố tạo nên giá trị của bất động sản hạng sang. Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, những căn hộ có tầm view đẹp tại Khải Hoàn Imperial vì thế được rất nhiều khách hàng săn đón.

Đặc quyền sở hữu "may đo"

Song song đó, phiên bản Signature Edition còn được Khải Hoàn Land phát triển theo phong cách Modern Neo-Classic với layout tối ưu công năng, cân bằng giữa thẩm mỹ, khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. Nhờ đó, căn hộ vừa trở nên tinh tế, sang trọng vừa mang đến không gian sống thoải mái cho chủ nhân.

Một điểm cộng khác của phiên bản Signature Edition là ban công căn hộ bằng kính ghép an toàn giúp mở rộng tầm nhìn, tăng kết nối với thiên nhiên, cùng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ các thương hiệu uy tín như Duravit, Grohe, Hafele, Bosch… góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho căn hộ.

Thư viện sang trọng bố trí tại tầng 21 của Khải Hoàn Imperial

Đồng hành cùng không gian sống hạng sang là hệ thống 80 tiện ích đa điểm chạm được thiết kế theo tinh thần Bespoke. Từ Công viên Tinh hoa hội tụ, Quảng trường Tri thức, hồ bơi muối khoáng, hồ bơi vô cực Onsen, cho đến khu wellness, thư viện, business lounge,… Mỗi tiện ích đều được bố trí phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế, nâng niu cảm xúc của chủ nhân mỗi khi trở về nhà.

Để đáp ứng nhu cầu sở hữu phiên bản Signature Edition tại Khải Hoàn Imperial, Khải Hoàn Land còn phát triển gói giải pháp tài chính "may đo" giúp khách hàng tối ưu dòng vốn, đồng thời gia tăng biên lợi nhuận khi khai thác tài sản.

Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án thanh toán phù hợp với khả năng tài chính như tiến độ kéo giãn đến 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng, chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, tặng gói nội thất trị giá từ 100-300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng và ưu đãi chiết khấu 0,5-1,5% khi sở hữu từ hai căn hộ trở lên.

Được tinh tuyển từ hệ giá trị đặc quyền, phiên bản Signature Edition tại Khải Hoàn Imperial không chỉ mở ra chuẩn sống khác biệt mà còn định hình giá trị bền vững đồng hành cùng chủ nhân theo thời gian.

Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP. HCM.

Website: https://khaihoanimperial.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official