Căn hộ cao tầng được dự báo sẽ “gánh” thanh khoản tại thị trường bất động sản Nghệ An

Bệ phóng vững chắc từ các chỉ số kinh tế bứt phá

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương ghi nhận sự bứt phá đầy ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 2 quý đầu năm ước đạt từ 9,1%. Trong đó, khu vực công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là "bệ phóng" thúc đẩy cỗ xe kinh tế khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng tới 23,02%; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng 25,02%.

Kinh tế Nghệ An bứt phá ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đặc biệt, làn sóng thu hút đầu tư vào tỉnh ghi nhận sự bùng nổ chưa từng có khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã chạm mốc 2,32 tỷ USD, đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 3 cả nước.

Sự phát triển thần tốc này đã kéo theo làn sóng dịch chuyển cơ cấu lao động mạnh mẽ. Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành thêm 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 để giải quyết bài toán an cư cho công nhân, Nghệ An đang đứng trước một bài toán lớn hơn: đáp ứng tiêu chuẩn sống của tầng lớp trung lưu, đội ngũ chuyên gia và nhân sự cấp cao đang đổ về địa phương làm việc ngày một đông đảo.

Sự "trưởng thành" của dòng tiền và khoảng trống phân khúc tinh tuyển

Tại Hội thảo "Định hình xu hướng - Nhận diện tiềm năng thị trường bất động sản thủ phủ Nghệ An" do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức gần đây, các chuyên gia nhận định thị trường BĐS Nghệ An đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc cầu. Khi thu nhập của người dân tăng lên, kết hợp với sự xuất hiện của hàng nghìn chuyên gia quốc tế đến từ các quốc gia lớn, tiêu chuẩn về không gian sống tại khu vực TP. Vinh (cũ) và các vùng lân cận đã được nâng lên một tầm cao mới.

Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với xu hướng thay đổi tư duy của các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Tại toạ đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc", ông Ngô Thành Huấn - CEO CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT chỉ ra rằng, khẩu vị dễ dãi của người mua ở giai đoạn trước - nơi dòng tiền đổ xô vào đất nền vùng ven chỉ để chờ mở đường tăng giá, nay đã hoàn toàn không còn.

Không chỉ khách hàng mua ở thực, các nhà đầu tư hiện nay cũng đã trưởng thành và khắt khe hơn rất nhiều khi khước từ các khu vực thiếu hạ tầng, thiếu dịch vụ. Thay vào đó, họ chuyển sang đặt ra những câu hỏi mang tính thực tế và có chiều sâu hơn: mỗi thành viên trong gia đình có được trải nghiệm xứng tầm với chi phí bỏ ra hay chỗ này có khu công nghiệp không? Tỷ lệ việc làm ra sao và mua thì cho ai thuê?

Chiếu theo lăng kính đó, Nghệ An - với vị thế top 3 cả nước về thu hút FDI và sự bứt phá về công nghiệp, chính là thỏi nam châm đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe này. Tuy nhiên, thị trường địa phương hiện tại lại đang rơi vào tình trạng "khuyết thiếu" các không gian sống hiện đại, đồng bộ và đa tiện ích để giữ chân tệp khách hàng cao cấp và giới chuyên gia. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Nghệ An ngày càng hạn hẹp, phân khúc căn hộ cao tầng được quy hoạch bài bản chính là lời giải hoàn hảo và được dự báo sẽ "gánh" thanh khoản cho toàn thị trường trong chu kỳ mới. Để chứng minh cho "sự trưởng thành của dòng tiền" tại thị trường BĐS trung tâm Nghệ An, nhiều chuyên gia BĐS cũng đã đưa dẫn chứng về sức hút của dự án tổ hợp căn hộ cao tầng Heritage Collection nằm trên trục đường Lê Mao kéo dài.

Được thiết kế bởi Bruce Henderson Architects (Úc) - thương hiệu kiến trúc danh tiếng toàn cầu với 50 năm kiến tạo những công trình biểu tượng tại Việt Nam và thế giới, dự án đáp ứng tiêu chuẩn sống của tầng lớp trung lưu, đội ngũ chuyên gia và nhân sự cấp cao tại thành Vinh.

Heritage Collection mang đến không gian sống hiện đại cho cư dân thành Vinh.

Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, mỗi căn hộ tại Heritage Collection được hoàn thiện với tiêu chuẩn cao, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Theo đó, đa số căn hộ được bố trí thông minh với bếp thoáng đón sáng và gió tự nhiên; tỷ lệ diện tích được cân chỉnh tinh tế, ưu tiên cho không gian sinh hoạt; phòng khách liền ban công mở rộng, tận hưởng ánh sáng tự nhiên tràn đầy trong từng nhịp thở cùng không gian khoáng đạt.

Sự bứt phá về các chỉ số vĩ mô trong 6 tháng đầu năm chính là bệ phóng định hình cho một chu kỳ BĐS mới bền vững hơn. Trong dòng chảy đó, những căn hộ được "đo ni đóng giày" như Heritage Collection không chỉ khỏa lấp khoảng trống thị trường, đáp ứng trúng nhu cầu thực mà còn là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị vững chắc trong thời gian tới.