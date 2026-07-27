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Chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² bao nhiêu?

| | Bất động sản

Tìm hiểu chi phí xây 3 tầng mái Thái 80m² trước khi thi công giúp gia chủ chủ động nguồn tài chính và tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Nhà 3 tầng mái Thái là một trong những kiểu kiến trúc được ưa chuộng tại Việt Nam.

Đặc điểm của nhà 3 tầng mái Thái

Nhà mái Thái có độ dốc mái cao, giúp thoát nước mưa nhanh, chống đọng nước và hạn chế tối đa tình trạng thấm ố, ẩm mốc.

Nhờ khoảng không đệm lớn dưới mái, nhà mái Thái có khả năng chống nóng tốt vào mùa hè, giúp không gian bên trong luôn thoáng mát.

Chiều cao 3 tầng kết hợp chóp mái nhọn cao ráo tạo nên vóc dáng thanh thoát, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái thường cao hơn nhà mái bằng hoặc mái tôn do kết cấu mái phức tạp và sử dụng nhiều vật liệu hơn.

Nhà 3 tầng mái Thái. (Ảnh: Decox Design)

Chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² bao nhiêu?

Công thức thường áp dụng để tính chi phí nhà 3 tầng mái Thái là:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các tầng cộng thêm phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Móng băng được tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè được tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Thái khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Với nhà 3 tầng mái Thái diện tích sàn 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 80 X 100% = 80m²

Diện tích tầng 2: 80 X 100% = 80m²

Diện tích tầng 3: 80 X 100% = 80m²

Diện tích móng băng: 80 X 50% = 40m²

Diện tích mái Thái: 80 X 50% = 40m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 320m²

Trên thị trường, đơn giá xây nhà gồm hai hình thức chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,3 - 4 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu áp dụng đơn giá thi công phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² = 320m² X 3,5 triệu đồng/m² = 1,12 tỷ đồng

Nếu tính theo đơn giá thi công trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² = 320m² X 7,5 triệu đồng/m² = 2,4 tỷ đồng

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² thực tế sẽ thay đổi dựa theo diện tích xây dựng, vật tư, phong cách, giá nhân công...

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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