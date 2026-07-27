Chưa từng có: Sun Group sắp xây tòa nhà 11.000 tỷ đồng, độc đáo với "vầng trăng" khổng lồ tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Ngày 25/7, Sun Group chính thức khởi công Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown.

Điểm nhấn của dự án là sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công trình không chỉ phục vụ DIFF mà còn đáp ứng nhu cầu tổ chức đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và các sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Trong tổng thể dự án, tòa nhà thương mại - dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183 m) sẽ tích hợp khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom cùng nhiều tiện ích cao cấp. Hệ thống lưu trú dự kiến được vận hành bởi Accor.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư đồng bộ công viên, cây xanh, quảng trường và không gian cảnh quan ven sông, các khu vực sinh hoạt công cộng; đồng thời hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực, hướng tới hình thành một không gian văn hóa, giải trí và sinh hoạt cộng đồng mới bên sông Hàn.

Sun Galaxy Complex được phát triển trên khu đất rộng hơn 210.000 m2, nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, được kỳ vọng kiến tạo hệ sinh thái văn hóa, giải trí và kinh tế đêm hoạt động 365 ngày mỗi năm.